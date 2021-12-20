AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavı tamamlandı. Öğrenciler bugünden itibaren sonuçlarını öğrenecek. İlk dönem sınavının tamamlanması ile gözler ikinci dönem sınavlarına çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi henüz açıklanmadı. MEB tarafından AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadığı için 2. dönem sınav tarihleri de belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr2de yer alacak.