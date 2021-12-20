AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları tamamlandı. Bugün açıklanacak sınav sonuçlarının ardından öğrenciler 2. dönem kayıt takvimini bekleyecek. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler 2. dönem sınavına katılabilecek. Şimdi ise gözler kayıt sürecine çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavı tamamlandı. Öğrenciler bugünden itibaren sonuçlarını öğrenecek. İlk dönem sınavının tamamlanması ile gözler ikinci dönem sınavlarına çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi henüz açıklanmadı. MEB tarafından AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadığı için 2. dönem sınav tarihleri de belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr2de yer alacak.
DERS SEÇME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
* Öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığı seçilir.
* Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayı, öğrenci numara alanına öğrenci numarası veya T.C numarası, şifre alanına öğrenci şifresi yazılarak Giriş butonu tıklanır.
* Sol tarafta ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülü seçilir. Açılan sayfada seçilebilecek derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında birinci dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.
* Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki mavi simge tıklanır. Seçilen dersler bir alt tabloda görülecektir
* Ders seçme işlemine öncelikle zorunlu dersler seçerek başlanır. Zorunlu dersler seçildikten sonra hala ders seçme hakkınınız var ise seçmeli derslerden de ders seçilebilir. 35 kredi tamamlanana kadar ders seçimi işlemine devam edilir. Toplamda seçilebilecek kredi miktarına ulaşılınca sistem ''Bu dönem için belirlenen kredi miktarı kadar ders seçtiniz'' uyarısını yapacaktır.
* (18 yaş ve üstü öğrenciler ise zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanınmıştır. 18 yaş ve üzeri örneğin; 1. Dönemde olan bir öğrenci; 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini dönem sırasına göre (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebilecektir.)
* Ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan tarafında yazmaktadır. Sınavı daha verimli ve zamanı düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir
* Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez. Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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