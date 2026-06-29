AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2026 kayıt ücret ve sınav tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Yaz Okulu kayıt takvimini açıkladı. Ders seçimiyle başlayacak süreçte öğrenciler en fazla beş ders alabilecek. Ödeme yapılmadan kayıt tamamlanmayacak. Son başvuru ve ödeme tarihini kaçıranlar ise yaz okulu hakkını kaybedecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Yaz okulundan yararlanmak isteyen öğrenciler, belirtilen süre içinde hem ders seçimini tamamlamak hem de kayıt ücretini ödemek zorunda olacak.
KAYIT İŞLEMELERİ İKİ AŞAMADA TAMAMLANACAK
Yayımlanan duyuruya göre yaz okulu kaydı iki temel adımdan oluşuyor. İlk aşamada öğrenciler ders seçimlerini gerçekleştirecek. İkinci aşamada ise seçilen derslere ait yaz okulu ücretinin yatırılması gerekecek.
Yetkililer, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisinin oluşmayacağını vurgularken yalnızca ödeme yapmak ya da yalnızca ders seçmek kayıt için yeterli olmayacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Yaz okulu kayıt süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Ekle-Sil İşlemleri" ekranına girerek ders seçimini yapması gerekiyor.
Ders seçiminin ardından sistem tarafından oluşturulan ödeme bilgisi üzerinden yaz okulu ücreti yatırılacak. Üniversite, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisinin oluşmayacağını, yalnızca ödeme yapılmasının ya da yalnızca ders seçilmesinin kayıt için yeterli olmayacağını vurguladı. Ayrıca ders seçimi tamamlandıktan sonra işlemin mutlaka onaylanması gerekiyor. Onaylanmayan ders seçimleri geçersiz sayılacak.