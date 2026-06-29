AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2026 kayıt ücret ve sınav tarihi

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AÖF YAZ OKULUNDA EN FAZLA KAÇ DERS SEÇİLEBİLECEK?

2025-2026 Yaz Okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçimi, öğrencinin genel not ortalamasına göre belirlenen kurallar doğrultusunda yapılacak. Genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler, öncelikle daha önce başarısız oldukları (FF) veya ilk kez alacakları dersleri tercih edebilecek

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler ise yönetmelikte belirtilen koşullar doğrultusunda farklı harf notuna sahip dersleri de seçebilecek.