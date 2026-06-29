CANLI YAYIN

AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2026 kayıt ücret ve sınav tarihi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AÖF yaz okulu kayıtları başladı! 2026 kayıt ücret ve sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Yaz Okulu kayıt takvimini açıkladı. Ders seçimiyle başlayacak süreçte öğrenciler en fazla beş ders alabilecek. Ödeme yapılmadan kayıt tamamlanmayacak. Son başvuru ve ödeme tarihini kaçıranlar ise yaz okulu hakkını kaybedecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Yaz okulundan yararlanmak isteyen öğrenciler, belirtilen süre içinde hem ders seçimini tamamlamak hem de kayıt ücretini ödemek zorunda olacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

KAYIT İŞLEMELERİ İKİ AŞAMADA TAMAMLANACAK

Yayımlanan duyuruya göre yaz okulu kaydı iki temel adımdan oluşuyor. İlk aşamada öğrenciler ders seçimlerini gerçekleştirecek. İkinci aşamada ise seçilen derslere ait yaz okulu ücretinin yatırılması gerekecek.

Yetkililer, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisinin oluşmayacağını vurgularken yalnızca ödeme yapmak ya da yalnızca ders seçmek kayıt için yeterli olmayacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yaz okulu kayıt süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Ekle-Sil İşlemleri" ekranına girerek ders seçimini yapması gerekiyor.

Ders seçiminin ardından sistem tarafından oluşturulan ödeme bilgisi üzerinden yaz okulu ücreti yatırılacak. Üniversite, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisinin oluşmayacağını, yalnızca ödeme yapılmasının ya da yalnızca ders seçilmesinin kayıt için yeterli olmayacağını vurguladı. Ayrıca ders seçimi tamamlandıktan sonra işlemin mutlaka onaylanması gerekiyor. Onaylanmayan ders seçimleri geçersiz sayılacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AÖF YAZ OKULUNDA EN FAZLA KAÇ DERS SEÇİLEBİLECEK?

2025-2026 Yaz Okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçimi, öğrencinin genel not ortalamasına göre belirlenen kurallar doğrultusunda yapılacak. Genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler, öncelikle daha önce başarısız oldukları (FF) veya ilk kez alacakları dersleri tercih edebilecek

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler ise yönetmelikte belirtilen koşullar doğrultusunda farklı harf notuna sahip dersleri de seçebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, yaz okulu ücretini Ziraat Bankası üzerinden aşağıdaki yöntemlerle yatırabilecek:

  • Kredi kartı veya banka kartı
  • İnternet bankacılığı
  • ATM (kartlı veya kartsız)
  • Mobil bankacılık

Bununla birlikte Ziraat Bankası şubelerinden ödeme kabul edilmeyecek. EFT, havale ve posta havalesi yoluyla yapılan ödemeler de geçerli sayılmayacak. Ödemeler, kayıtların son günü olan 3 Temmuz 2026 saat 22.30'a kadar gerçekleştirilebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

SINAVLARDA HANGİ DERS MATERYALLERİ GEÇERLİ OLACAK?

Yaz okulu kapsamında yapılacak sınavlarda öğrenciler, Anadolum e-Kampüs sisteminde yayımlanan ders kitaplarının güncel PDF içeriklerinden sorumlu olacak. Basılı ders kitabı talep eden öğrenciler ise üniversitenin belirleyeceği yöntem doğrultusunda kitaplarını ayrıca temin edebilecek.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

İşlem Tarih
Kayıt başlangıcı 29 Haziran 2026 Pazartesi - 10.00
Ders seçimi son günü 3 Temmuz 2026 Cuma - 22.00
Ücret ödeme için son saat 3 Temmuz 2026 Cuma - 22.30
Seçilebilecek ders sayısı En fazla 5 ders
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın