AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2024-2025 Açıköğretim sınav takvimi...

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi, öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açık öğretim aracılığıyla devam eden binlerce öğrenci, vize sınavlarına yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. AÖF güz dönemi sınavlarının tarihi, öğrencilerin başarı hedefleri açısından kritik bir öneme sahip.

2024-2025 Güz Dönemi Sınav Tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF bünyesinde eğitim gören öğrenciler, güz dönemi ara sınavlarında 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde ter dökecek. Bu tarihler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini test edecekleri önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Ayrıca, güz dönemi dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bahar Dönemi Sınav Takvimi

AÖF öğrencileri için bahar dönemi de yoğun geçecek. Bahar dönemi ara sınavı, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacakken, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.