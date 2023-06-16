AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
"AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AÖF sınav sonuçları sorgulamasına başladı. Bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak gerçekleşti. AÖF final sınavlarının dönem sonuna katkısı %70 olacak. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
"AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sınavları sona erdi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.
Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Anadolu Üniversitesi güz dönemi bahar sınavlarında öğrencilere her dersten 30 soru yöneltildi. Öğrencilerin ders geçme notu alt sınırı 2022-2023 eğitim öğretim yılında 35 olacak. Vize ve dönem sonu (final) ortalaması 35'in altında olan öğrenciler derslerden başarısız sayılacak.
Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda iptaline karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023! ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- YKS PUAN HESAPLAMA ROBOTU 2023! TYT, AYT, YDT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖSYM YKS sayısal, sözel, eşit ağırlık net puan hesaplama ekranı!
- Tarım Kredi'den Bayram şekeri gibi indirim! Lokum 29.90, şeker 19,90, kıyma 91,90, 40'lı tuvalet kağıdı 139.90 TL... 16 Haziran-6 Temmuz ürün listesi...
- Üniversite kontenjanları netleşti! ÖSYM son dakika açıkladı! 853 bin kontenjan belirlendi! İllere göre sayılar...
- 150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?
- Yunus Demirer kimdir? Paris Büyükelçisi Yunus Demirer kaç yaşında, nereli?