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AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının geride kalması ile birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, bu haftaki vize yani ara sınavların sonuçlarına odaklandı. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?

SINAVLAR SONA ERDİ

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

AÖF SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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