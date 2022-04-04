AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, bu haftaki vize yani ara sınavların sonuçlarına odaklandı. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?