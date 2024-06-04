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AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Final Sınavı Sorgulama Ekranı

Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi Final Sınavı Sorgulama Ekranı

Heyecanla beklenen AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları nihayet erişime açıldı! 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarını, Anadolu Açıköğretim Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Uzun zamandır beklenen AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları nihayet açıklandı! Mayıs ayında gerçekleştirilen sınavların sonuçları, Anadolu Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

1) Anadolu Açıköğretim Üniversitesi Öğrenci Giriş Sistemi'ne www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden giriş yapın.

2) T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

3) Sınav Sonuçları sekmesine tıklayın.

4) Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları seçeneğini seçin.

5) Sorgula butonuna tıklayın.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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