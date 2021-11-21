ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı?
ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Her yıl binlerce adayın giriş yaptığı ALES sınavında başarılı olmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ve soru cevaplarını merak ediyor. Bu yılki 3. sınav 21 Kasım tarihinde yapıldı. Sınavda başarılı olmak için ter döken adaylar; 2021 ALES/3 soru cevapları hakkında sorgulama yapıyor. Peki; 2021 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı? ÖSYM tarafından her yıl 3 defa düzenlenen ALES sınavına binlerce aday giriş yaptı. Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar, süreyi en iyi şekilde kullanarak süreyi tamamladı. Peki; ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı? İşte yanıtı!
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
ALES/3 SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ALES/3 soru cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevaplar yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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