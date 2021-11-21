ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı? ÖSYM tarafından her yıl 3 defa düzenlenen ALES sınavına binlerce aday giriş yaptı. Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar, süreyi en iyi şekilde kullanarak süreyi tamamladı. Peki; ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 soru cevapları yayınlandı mı? İşte yanıtı!