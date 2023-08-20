ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
"ALES sınavı kaçta bitiyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES/2), 20 Ağustos Pazar günü düzenlenecek. Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, sınava ÖSYM AİS üzerinden aldıkları sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarıyla girecek. Peki, ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
"ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On binlerce lisans mezununun lisansüstü eğitim için girmeye hazırlandığı sınav 20 Ağustos bugün düzenlenecek. Peki, ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ALES Sınavı 20 Ağustos Pazar günü yapılacak.
2023/ ALES 2 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek.
Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.
ALES SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav öncesinde gerekli belgeler arasında yer alan sınav giriş belgesi ve kimlik kartları hazırlanıyor. İşte, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı:
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