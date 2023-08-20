"ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On binlerce lisans mezununun lisansüstü eğitim için girmeye hazırlandığı sınav 20 Ağustos bugün düzenlenecek. Peki, ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?