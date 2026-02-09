Ağrı ve Van'da eğitime kar molası! Bazı ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Ağrı ve Van'da etkili olan kuvvet kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 10 Şubat 2026 tarihinde tatil edildi. Ağrı'da il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim, Van'da ise Muradiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.