Ağrı ve Van'da eğitime kar molası! Bazı ilçelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi
Ağrı ve Van'da etkili olan kuvvet kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar 10 Şubat 2026 tarihinde tatil edildi. Ağrı'da il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim, Van'da ise Muradiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Doğu Anadolu'da etkili olan kuvvetli kar yağışı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
VAN
Van'ın Muradiye ilçesinde ekili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.
Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
AĞRI
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.