MEB takvimi netleşti: Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Mart ayında 9 gün tatil var

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 06:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin netleşmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin merak ettiği ikinci ara tatil tarihleri kesinleşti. Buna göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak, öğrenciler 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk geldiği için ara tatil hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 gün sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği ara tatil ve bayram takvimi netlik kazandı. Özellikle ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi, öğrenciler için daha uzun bir dinlenme süresini beraberinde getirecek.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ NETLEŞTİ 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitimiyle birlikte ara tatile çıkacak. Tatilin ardından ders zili 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden çalacak.

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞİYOR Bu yıl ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı resmi tatil günleriyle aynı zamana denk geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart 2026 Perşembe günü, bayramın birinci günü ise 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek. Hafta sonu tatili ile birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler için toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak. Bu durum, öğrencilere ve ailelerine daha uzun bir dinlenme ve plan yapma fırsatı sunacak.