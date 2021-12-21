Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı 4-10 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Online gerçekleştirilen sınavın sonuçları ise dün erişime açıldı. Sonuçların ardından notlarını öğrenen öğrenciler, şimdi de ikinci dönem sınavlarına hazırlanmaya başladı. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadığı için 2. dönem kayıt yenileme takvimi de henüz belli olmadı. Yeni dönem kayıt takvimi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL iş takvimi ile birlikte 2. dönem sınav tarihleri de ilan edilecek.