CANLI YAYIN

9-10 Mayıs ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu sınav var mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
9-10 Mayıs ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu sınav var mı?

Milyonlarca adayın beklediği sınav haftası başladı. ALES, e-YDTS ve AÖF final oturumları bu hafta sonu peş peşe yapılacak. ÖSYM, sınav saatleri ve giriş kuralları konusunda kritik uyarılar yayımlarken, adayların özellikle son giriş saatlerine dikkat etmesi istendi.

Türkiye genelinde yüz binlerce adayın katılacağı sınav maratonu bu hafta sonu başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 ve ilk kez uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) ile birlikte Açıköğretim Fakültesi final sınavları da aynı tarihlerde gerçekleştirilecek. Adaylar için sınav saatleri, giriş belgeleri ve son dakika uyarıları büyük önem taşıyor.

ALES ve e-YDTS oturumları için geri sayım başladı. (AA)ALES ve e-YDTS oturumları için geri sayım başladı. (AA)

HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ

Sınav süreci cumartesi günü yapılacak e-YDTS ile başlayacak. Pazar günü ise binlerce aday ALES oturumunda ter dökecek. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi AÖF ve ATA AÖF öğrencileri de dönem sonu sınavlarına girecek.

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınavların saatleri şöyle:

Sınav Tarih Başlangıç Saati
e-YDTS 9 Mayıs Cumartesi 13.45
2026-ALES/1 10 Mayıs Pazar 10.15
AÖF Final Oturumları 9-10 Mayıs 09.30 / 14.00

İlk kez uygulanacak e-YDTS dikkatleri üzerine çekti.İlk kez uygulanacak e-YDTS dikkatleri üzerine çekti.

İLK KEZ YAPILACAK E-YDTS DİKKAT ÇEKTİ

ÖSYM'nin ilk kez uygulayacağı Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 155 adayın başvurduğu sınavda dört temel beceri ölçülecek:

  • Okuma
  • Dinleme
  • Konuşma
  • Yazma

Soruların ise kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama üzerine hazırlandığı açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavın uzun süredir hazırlığı yapılan önemli bir uygulama olduğunu belirtti.

Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES’te ter dökecek.Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES’te ter dökecek.

ALES'E 176 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2026-ALES/1 için bu yıl yoğun başvuru yapıldı. ÖSYM verilerine göre sınava 176 bin 823 aday katılacak. ALES toplam 94 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak.

ALES'TE KRİTİK SAAT UYARISI

ÖSYM'nin en önemli uyarılarından biri bina giriş saatleri oldu. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara;

  • Sayısal testte 50 soru
  • Sözel testte 50 soru

olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Cevaplama süresi ise 150 dakika olacak. Engelli adaylara ek 30 dakika süre verilecek.

ALES oturumlarında adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.ALES oturumlarında adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların en çok araştırdığı konuların başında sonuç tarihi geliyor. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca kullanılabilecek

AÖF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNAL HAFTASI

Hafta sonunun bir diğer yoğunluğu da açıköğretim öğrencilerinde yaşanacak. Anadolu Üniversitesi AÖF ve ATA AÖF bahar dönemi final sınavları 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak. AÖF oturumları sabah 09.30'da öğleden sonra ise 14.00'te başlayacak. Binlerce öğrenci için bu sınavlar mezuniyet yolunda kritik önem taşıyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın