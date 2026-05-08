9-10 Mayıs ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu sınav var mı?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES’te ter dökecek.

ALES'E 176 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2026-ALES/1 için bu yıl yoğun başvuru yapıldı. ÖSYM verilerine göre sınava 176 bin 823 aday katılacak. ALES toplam 94 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak.

ALES'TE KRİTİK SAAT UYARISI

ÖSYM'nin en önemli uyarılarından biri bina giriş saatleri oldu. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara;

Sayısal testte 50 soru

Sözel testte 50 soru

olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Cevaplama süresi ise 150 dakika olacak. Engelli adaylara ek 30 dakika süre verilecek.