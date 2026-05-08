9-10 Mayıs ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu sınav var mı?
Milyonlarca adayın beklediği sınav haftası başladı. ALES, e-YDTS ve AÖF final oturumları bu hafta sonu peş peşe yapılacak. ÖSYM, sınav saatleri ve giriş kuralları konusunda kritik uyarılar yayımlarken, adayların özellikle son giriş saatlerine dikkat etmesi istendi.
Türkiye genelinde yüz binlerce adayın katılacağı sınav maratonu bu hafta sonu başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 ve ilk kez uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) ile birlikte Açıköğretim Fakültesi final sınavları da aynı tarihlerde gerçekleştirilecek. Adaylar için sınav saatleri, giriş belgeleri ve son dakika uyarıları büyük önem taşıyor.
HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ
Sınav süreci cumartesi günü yapılacak e-YDTS ile başlayacak. Pazar günü ise binlerce aday ALES oturumunda ter dökecek. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi AÖF ve ATA AÖF öğrencileri de dönem sonu sınavlarına girecek.
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınavların saatleri şöyle:
|Sınav
|Tarih
|Başlangıç Saati
|e-YDTS
|9 Mayıs Cumartesi
|13.45
|2026-ALES/1
|10 Mayıs Pazar
|10.15
|AÖF Final Oturumları
|9-10 Mayıs
|09.30 / 14.00
İLK KEZ YAPILACAK E-YDTS DİKKAT ÇEKTİ
ÖSYM'nin ilk kez uygulayacağı Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 155 adayın başvurduğu sınavda dört temel beceri ölçülecek:
- Okuma
- Dinleme
- Konuşma
- Yazma
Soruların ise kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama üzerine hazırlandığı açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavın uzun süredir hazırlığı yapılan önemli bir uygulama olduğunu belirtti.