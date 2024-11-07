8 Kasım Cuma günü ders var mı, okullar yarım gün mü? 2024-2025 ara tatili başlıyor!

Ara tatil öncesinde 8 Kasım Cuma günü, eğitim programı planlandığı şekilde devam edecek. Son ders zilinin ardından öğrenciler hafta sonu tatiline çıkacak ve 11 Kasım Pazartesi günü itibariyle resmi ara tatil başlayacak. Dolayısıyla, 8 Kasım'da okullar tatil edilmeyecek ve eğitim öğretim normal seyrinde sürecek.

Ara Tatil (A Haber Foto Arşiv)

Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

Öğrenciler için ikinci tatil dönemi olan yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

Bu eğitim öğretim yılında bir diğer ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.