8 Kasım Cuma günü ders var mı, okullar yarım gün mü? 2024-2025 ara tatili başlıyor!
Kasım ayının gelmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, heyecanla ara tatili beklemeye başladı. Öğrenciler ve veliler, "8 Kasım'da okullar açık mı, ders yapılacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yılki ilk ara tatil, 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, ara tatilin hemen öncesindeki Cuma günü ders yapılacak mı? İşte 8 Kasım Cuma günü için detaylar...
Ara tatil öncesinde 8 Kasım Cuma günü, eğitim programı planlandığı şekilde devam edecek. Son ders zilinin ardından öğrenciler hafta sonu tatiline çıkacak ve 11 Kasım Pazartesi günü itibariyle resmi ara tatil başlayacak. Dolayısıyla, 8 Kasım'da okullar tatil edilmeyecek ve eğitim öğretim normal seyrinde sürecek.
Yarıyıl Tatili Ne Zaman?
Öğrenciler için ikinci tatil dönemi olan yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
Bu eğitim öğretim yılında bir diğer ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.