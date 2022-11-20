21 Kasım Pazartesi günü okullar var mı, açık mı? Yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okullar 11 Kasım 2022 tarihinde ara verdi. Peki, 21 Kasım Pazartesi günü okullar var mı, açık mı? Yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi? MEB takvimi...