2026 YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
2026-YÖKDİL/2 sınavına normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için beklenen gün geldi. Geç başvuru işlemleri bugün başladı. Başvurular yalnızca 30 Haziran boyunca alınacak, ücret ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. İşlemlerini gün bitmeden tamamlamayan adaylar bu sınav için başvuru hakkını kaybedecek.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) için geç başvuru süreci bugün başladı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 30 Haziran 2026 Salı günü boyunca başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için yalnızca sisteme kayıt oluşturmak yeterli olmayacak.
YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 geç başvuru işlemleri bugün başladı. Başvurular, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Bu saatin ardından sistem kapanacak ve yeni başvuru kabul edilmeyecek.
2026-YÖKDİL/2 sınavı ise 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Normal başvuru döneminde 1.200 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Buna göre adayların 1.800 TL ödeme yapması gerekiyor.
Başvuru ücretinin bugün, başvurunun yapıldığı gün içinde yatırılması zorunlu. Süresi içinde ödeme yapmayan adayların sistemde oluşturulan başvuru kayıtları otomatik olarak silinecek.