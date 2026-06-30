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2026 YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2026-YÖKDİL/2 sınavına normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için beklenen gün geldi. Geç başvuru işlemleri bugün başladı. Başvurular yalnızca 30 Haziran boyunca alınacak, ücret ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. İşlemlerini gün bitmeden tamamlamayan adaylar bu sınav için başvuru hakkını kaybedecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) için geç başvuru süreci bugün başladı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 30 Haziran 2026 Salı günü boyunca başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için yalnızca sisteme kayıt oluşturmak yeterli olmayacak.

Geç başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)Geç başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. (Fotoğraf: A Haber)

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 geç başvuru işlemleri bugün başladı. Başvurular, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Bu saatin ardından sistem kapanacak ve yeni başvuru kabul edilmeyecek.

2026-YÖKDİL/2 sınavı ise 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. (Fotoğraf: A Haber)Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normal başvuru döneminde 1.200 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. Buna göre adayların 1.800 TL ödeme yapması gerekiyor.

Başvuru ücretinin bugün, başvurunun yapıldığı gün içinde yatırılması zorunlu. Süresi içinde ödeme yapmayan adayların sistemde oluşturulan başvuru kayıtları otomatik olarak silinecek.

Adayların başvurularını AİS üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. (Fotoğraf: AA)Adayların başvurularını AİS üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. (Fotoğraf: AA)

YÖKDİL GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Dileyen adaylar işlemlerini ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

  1. AİS sistemine giriş yapın.
  2. Aktif sınavlar bölümünden 2026-YÖKDİL/2 sınavını seçin.
  3. Sınav merkezi ve branş tercihlerini onaylayın.
  4. Başvurunuzu oluşturun.
  5. ÖSYM'nin "Ödemeler" ekranından kredi kartı veya banka kartıyla 1.800 TL sınav ücretini yatırın.
  6. Başvurunuzun tamamlandığını AİS üzerinden kontrol ederek başvuru belgenizi kaydedin.

Geç başvuru kapsamında adaylar 1.800 TL ödeme yapacak. (Fotoğraf: A Haber)Geç başvuru kapsamında adaylar 1.800 TL ödeme yapacak. (Fotoğraf: A Haber)

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Geç başvuru döneminde sınav ücreti yalnızca ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "Ödemeler" ekranı üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla ödenebilecek. Banka şubelerinden ödeme kabul edilmeyecek. Ayrıca başvurusunu bugün yaptığı halde ücretini gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri sistemden silinecek.

YÖKDİL/2 geç başvurularında bilinmesi gerekenler

Konu Bilgi
Geç başvuru tarihi 30 Haziran 2026 (Bugün)
Son başvuru saati 23.59
Sınav tarihi 9 Ağustos 2026
Geç başvuru ücreti 1.800 TL
Ödeme yöntemi ÖSYM "Ödemeler" ekranı üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile
Bankadan ödeme Kabul edilmiyor

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