2026 YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2026-YÖKDİL/2 sınavına normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için beklenen gün geldi. Geç başvuru işlemleri bugün başladı. Başvurular yalnızca 30 Haziran boyunca alınacak, ücret ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. İşlemlerini gün bitmeden tamamlamayan adaylar bu sınav için başvuru hakkını kaybedecek.