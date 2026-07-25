2026 YKS tercihi yapacak adayların bölüm adı ve taban puan kadar eğitimin kazandırdığı yetkinliklere de bakması gerekiyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, seçimin yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatının başlangıç noktasını etkilediğini belirterek adaylara programları uzun vadeli değerlendirme çağrısı yaptı. Açıklamada iş yeri temelli eğitim, ön lisans programları ve yurt dışındaki üniversitelerin tanınma durumu öne çıktı.

"Bugün vereceğiniz karar elbette hayatınızın bütün safhalarını belirlemeyecek. Ancak doğru yapılmış bir üniversite tercihi size güçlü bir başlangıç noktası, nitelikli bir eğitim çevresi ve mesleki hayatınıza hazırlanabileceğiniz değerli fırsatlar sunar."

Tercihin kişinin bütün yaşamını tek başına belirlemeyeceğini ancak mesleki yolculuk için önemli bir başlangıç oluşturacağını kaydeden Özvar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm seçmekten ibaret olmadığını vurgulayan Özvar, adayların yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatlarını etkileyebilecek önemli bir kararın eşiğinde bulunduğunu ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026-YKS tercih döneminin sınav süreci kadar önemli olduğunu belirterek adaylara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda karar verme çağrısında bulundu.

2026 YKS tercih sürecindeki adayların bölüm seçerken yalnızca bugünkü hedeflerini değil, uzun yıllara yayılan eğitim ve çalışma hayatını da dikkate alması gerekiyor. (Görsel: AA)

YÖK Başkanı Erol Özvar, adayların çevre önerileri veya dönemsel popülerlik yerine ilgi, yetenek ve uzun vadeli kariyer hedeflerine göre tercih yapmasını istedi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

POPÜLER PROGRAMLARA GÖRE KARAR VERMEYİN

Çalışma hayatının teknoloji ve üretim modellerindeki değişimle birlikte büyük bir dönüşümden geçtiğini belirten YÖK Başkanı Özvar; yapay zekâ, biyoteknoloji, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, yeşil dönüşüm, dijital üretim ve finansal teknolojiler gibi alanların yeni meslekleri ortaya çıkardığını aktardı.

Bugün tercih yapan bir adayın uzun bir çalışma hayatına hazırlandığına dikkati çeken Özvar, bu dönem içinde teknolojilerin değişeceğini, bazı mesleklerin ortadan kalkacağını ve yeni çalışma alanlarının oluşacağını bildirdi. Adayların yalnızca mezuniyet sonrasında yapacakları işe odaklanmaması gerektiğini vurguladı. Seçilecek programın değişen koşullara uyum sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırıp kazandırmadığının da incelenmesini istedi.

Özvar, tercihlerin çevreden duyulan görüşlere veya o yıl öne çıkan programlara göre aceleyle yapılmaması gerektiğini belirterek adaylara şu çağrıda bulundu:

"Tercihinizi aceleyle, yalnızca çevrenizde duyduğunuz görüşlere veya o yıl popüler görünen programlara bakarak yapmayın. Kendinizi tanıyın, programları dikkatle inceleyin ve uzun vadeli düşünün."