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2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT giriş saatleri ve adaylar için kritik uyarılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT giriş saatleri ve adaylar için kritik uyarılar

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın ardından üniversite adayları bugün gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) odaklandı.

Üç oturumdan oluşan YKS sürecinin son bölümü bugün yapılacak sınavlarla sona erecek. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için kritik öneme sahip AYT, sabah saat 10.15'te başlayacak. Sınav merkezlerine girişler ise saat 10.00 itibarıyla kapatılacak. Adaylara 160 soruyu yanıtlamaları için 180 dakikalık süre tanınacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için belirleyici niteliğe sahip olan AYT, saat 10.15'te başlayacak. Sınav binalarına girişler ise saat 10.00'da sona erecek. Adaylar, 180 dakika boyunca toplam 160 soruyu yanıtlamaya çalışacak.

AYT'de yer alan testler şöyle:

  • Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
  • Sosyal Bilimler 2
  • Matematik
  • Fen Bilimleri

Sabah oturumu saat 13.15'te sona erecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

YDT ÖĞLEDEN SONRA UYGULANACAK

Yabancı Dil Testi ise günün ikinci oturumu olarak saat 15.45'te başlayacak. Bu sınava katılacak adayların en geç saat 15.30'a kadar sınav merkezlerine giriş yapması gerekiyor.

Toplam 80 sorudan oluşan YDT için adaylara 120 dakikalık süre tanınacak. Oturum saat 17.45'te sona erecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARI

ÖSYM'nin sınav kuralları kapsamında, belirtilen saatlerden sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek. Yetkililer, adayların yoğunluk ve güvenlik kontrollerini göz önünde bulundurarak sınav merkezlerinde erken bulunmalarının önem taşıdığını vurguluyor.

YKS oturum saatleri

Oturum Başlangıç Son Giriş Süre Bitiş
AYT 10.15 10.00 180 dakika 13.15
YDT 15.45 15.30 120 dakika 17.45

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

PUAN HESAPLAMASINDA YARIM NET DETAYI

Sınav sonuçlarının hesaplanabilmesi için adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. TYT puanının oluşabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması gerekiyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

SINAVA GİDERKEN BU BELGELERE DİKKAT!

Adayların sınav merkezlerine giderken şu belgeleri eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerekiyor:

  • ÖSYM AİS üzerinden alınan sınava giriş belgesi
  • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport
  • Etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su

Öte yandan kalem, silgi, kalemtıraş ve benzeri sınav gereçleri ÖSYM tarafından adayların sıralarına bırakılacak. Yetkililer, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların sınav saatinden önce merkezlerde hazır bulunmalarının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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