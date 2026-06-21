2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT giriş saatleri ve adaylar için kritik uyarılar
2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın ardından üniversite adayları bugün gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) odaklandı.
Üç oturumdan oluşan YKS sürecinin son bölümü bugün yapılacak sınavlarla sona erecek. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için kritik öneme sahip AYT, sabah saat 10.15'te başlayacak. Sınav merkezlerine girişler ise saat 10.00 itibarıyla kapatılacak. Adaylara 160 soruyu yanıtlamaları için 180 dakikalık süre tanınacak.
AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için belirleyici niteliğe sahip olan AYT, saat 10.15'te başlayacak. Sınav binalarına girişler ise saat 10.00'da sona erecek. Adaylar, 180 dakika boyunca toplam 160 soruyu yanıtlamaya çalışacak.
AYT'de yer alan testler şöyle:
- Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
- Sosyal Bilimler 2
- Matematik
- Fen Bilimleri
Sabah oturumu saat 13.15'te sona erecek.
YDT ÖĞLEDEN SONRA UYGULANACAK
Yabancı Dil Testi ise günün ikinci oturumu olarak saat 15.45'te başlayacak. Bu sınava katılacak adayların en geç saat 15.30'a kadar sınav merkezlerine giriş yapması gerekiyor.
Toplam 80 sorudan oluşan YDT için adaylara 120 dakikalık süre tanınacak. Oturum saat 17.45'te sona erecek.