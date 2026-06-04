2026-YDUS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını duyurdu. İtirazların değerlendirilmesinin ardından bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, bir soru ise iptal edildi. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebiliyor.
Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026-YDUS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava ilişkin madde analizlerinin tamamlandığını ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini duyurdu.
2026 YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan binlerce adayın beklediği sonuçlar, yapılan değerlendirme ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, sınav sorularına ilişkin madde analizlerinin tamamlandığı ve adaylardan gelen itirazların uzmanlar tarafından bilimsel açıdan incelendiği belirtildi.
YDUS SONUÇLARI NASIL BAKILIR?
Adaylar, 2026 YDUS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranına giriş yapmak için:
- T.C. kimlik numarası girilmeli.
- ÖSYM aday şifresi kullanılmalı.
- Sonuç belgesi sistem üzerinden görüntülenmeli.
Adaylar sonuç belgelerine internet üzerinden hızlı şekilde erişebiliyor.
YDUS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, 2026-YDUS adaylarının cevap kağıdı görüntülerini, optik okuyucular tarafından okunan cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını erişime açtı. Adaylar, bu bilgilere AİS üzerinden ulaşabilecek. Cevap kağıtları 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle görüntülenebilecek.