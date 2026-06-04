2026-YDUS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı

YDUS sonuçları ve cevap kağıtları erişime açıldı (Fotoğraf: AA)

YDUS'TA BİR SORUNUN DOĞRU CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 7 numaralı sorunun doğru cevabında değişikliğe gidildi. ÖSYM'nin açıklamasına göre daha önce "C" seçeneği olarak değerlendirilen doğru cevap, yapılan incelemenin ardından "E" seçeneği olarak güncellendi.

Bu değişikliğin ardından ilgili testin puan hesaplamaları yeniden değerlendirilerek sonuçlara yansıtıldı.

ACİL TIP TESTİNDE BİR SORU İPTAL EDİLDİ

YDUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dikkat çeken bir diğer gelişme ise Acil Tıp Testi'nde yaşandı. Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 55 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Soru iptal kararının da yapılan bilimsel incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda alındığı bildirildi.