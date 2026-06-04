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2026-YDUS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı

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2026-YDUS sonuçları açıklandı: ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını duyurdu. İtirazların değerlendirilmesinin ardından bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, bir soru ise iptal edildi. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebiliyor.

Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026-YDUS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava ilişkin madde analizlerinin tamamlandığını ve adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini duyurdu.

ÖSYM, 2026 YDUS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (ÖSYM)ÖSYM, 2026 YDUS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (ÖSYM)

2026 YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan binlerce adayın beklediği sonuçlar, yapılan değerlendirme ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, sınav sorularına ilişkin madde analizlerinin tamamlandığı ve adaylardan gelen itirazların uzmanlar tarafından bilimsel açıdan incelendiği belirtildi.

YDUS sonuçlarıyla birlikte soru değerlendirmeleri de tamamlandı (Fotoğraf: AA)YDUS sonuçlarıyla birlikte soru değerlendirmeleri de tamamlandı (Fotoğraf: AA)

YDUS SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Adaylar, 2026 YDUS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranına giriş yapmak için:

  • T.C. kimlik numarası girilmeli.
  • ÖSYM aday şifresi kullanılmalı.
  • Sonuç belgesi sistem üzerinden görüntülenmeli.

Adaylar sonuç belgelerine internet üzerinden hızlı şekilde erişebiliyor.

YDUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YDUS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 2026-YDUS adaylarının cevap kağıdı görüntülerini, optik okuyucular tarafından okunan cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını erişime açtı. Adaylar, bu bilgilere AİS üzerinden ulaşabilecek. Cevap kağıtları 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle görüntülenebilecek.

2026-YDUS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

YDUS sonuçları ve cevap kağıtları erişime açıldı (Fotoğraf: AA)YDUS sonuçları ve cevap kağıtları erişime açıldı (Fotoğraf: AA)

YDUS'TA BİR SORUNUN DOĞRU CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 7 numaralı sorunun doğru cevabında değişikliğe gidildi. ÖSYM'nin açıklamasına göre daha önce "C" seçeneği olarak değerlendirilen doğru cevap, yapılan incelemenin ardından "E" seçeneği olarak güncellendi.

Bu değişikliğin ardından ilgili testin puan hesaplamaları yeniden değerlendirilerek sonuçlara yansıtıldı.

ACİL TIP TESTİNDE BİR SORU İPTAL EDİLDİ

YDUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dikkat çeken bir diğer gelişme ise Acil Tıp Testi'nde yaşandı. Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 55 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Soru iptal kararının da yapılan bilimsel incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda alındığı bildirildi.

YDUS'ta yapılan değişiklikler sonuçlara yansıtıldı (Fotoğraf: AA)YDUS'ta yapılan değişiklikler sonuçlara yansıtıldı (Fotoğraf: AA)

YDUS'TA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi 7. sorunun doğru cevabı "C" yerine "E" olarak değiştirildi.
  • Acil Tıp Testi 55. soru iptal edildi.
  • Sonuçlar güncellenen değerlendirmeler doğrultusunda açıklandı.

YDUS SONUÇLARI SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih ve yerleştirme takvimine çevrildi. Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor.

Tercih tarihleri, kontenjanlar ve yerleştirme esaslarına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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