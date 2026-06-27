2026 UDSP yabancı dil sınavı soru ve cevap anahtarları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın ardından soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. İngilizce ve Almanca oturumlarına katılan adaylar, doğru cevaplarını kontrol edebiliyor. İşte MEB sorgulama ekranı...

2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı. 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı Sonuçlar ise 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.

2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı bugün tamamlandı. (Foto: MEB)

UDSP YABANCI DİL SINAVI TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına katılacak öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini ölçmek amacıyla uygulandı.

Bu yıl sınava 8. sınıf, hazırlık sınıfı ile 9. ve 10. sınıf öğrencileri katıldı. Sınav İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı.

Sınavda adaylara 50 soru yönetildi, 110 dakika süre verildi. (Görsel: A Haber)

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ile resmi cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Böylece adaylar verdikleri yanıtları kontrol ederek sınav performanslarına ilişkin ön değerlendirme yapabilecek.

MEB SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI SORGULAMA EKRANI

SINAVDA 50 SORU İÇİN 110 DAKİKA SÜRE VERİLDİ

Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı kapsamında adaylara toplam 50 soru yöneltildi. Soruların tamamlanması için 110 dakika süre tanındı. Sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarının yabancı dil yeterlilik ölçütleri doğrultusunda hazırlandı.

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. (Görsel: MEB)

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puan ve değerlendirme bilgilerine Bakanlığın duyurduğu sistem üzerinden ulaşabilecek.