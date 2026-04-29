2026-STS Öğretmenlik başvuruları başladı! İşte ÖSYM takvimi

Yurt dışında öğretmenlik alanında eğitim alan adayların diploma denkliği sürecinde girmesi gereken Seviye Tespit Sınavı (STS) için başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ilişkin takvimi duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-STS Öğretmenlik sınavı 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yurt dışı yükseköğretim diplomalarının Türkiye'de geçerliliği için belirleyici olacak.

BAŞVURULAR 6 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 29 Nisan itibarıyla başladı. Başvurular, 6 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar işlemlerini:

ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden

ÖSYM'nin resmi internet adresi

Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuruların ilk günü olan 29 Nisan'da işlemler saat 10.30'dan itibaren alınmaya başlandı.

KILAVUZ DETAYI: TÜM SÜREÇ BURADA

Sınava ilişkin başvuru şartları, sınav kapsamı ve diğer tüm detaylar 2026-STS Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

