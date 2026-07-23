ÖSYM, 2026-2027 öğretim yılında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programları için merkezî ÖZYES sürecini başlattı. 23-28 Temmuz tarihlerini kapsayan başvuru döneminde adaylar işlemlerini AİS veya mobil uygulamadan tamamlıyor. Yerleştirme sürecine katılacak adayların 2026 ÖZYES Kılavuzu'nu incelemesi gerekiyor.

ÖSYM, 2026 Özel Yetenek Sınavı başvurularını 23 Temmuz saat 14.30 itibarıyla erişime açtı. Spor bilimleri alanında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adaylar, işlemlerini 28 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlayabiliyor. Başvurular yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapılıyor ve süreçte 2026 ÖZYES Kılavuzu esas alınıyor.

2026 ÖZYES başvuruları, spor bilimleri alanındaki özel yetenek programlarında eğitim almak isteyen adaylar için erişime açıldı. (Görsel: ÖSYM) 2026 ÖZYES BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI 2026-YKS kapsamında uygulanan Özel Yetenek Sınavı, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden spor programlarına yerleştirme yapılmasını sağlıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınavın sonuçları, adayların tercihleriyle birlikte değerlendirilerek 2026-2027 öğretim yılı yerleştirme sürecinde kullanılıyor. 2026 ÖZYES başvuruları 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM duyurusunda başvuru işlemlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

Adaylar 2026 ÖZYES başvurularını T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle AİS veya mobil uygulama üzerinden tamamlayabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) ÖZYES BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK? Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak tamamlayabiliyor. İşlemler ais.osym.gov.tr adresinin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. ÖZYES SINAV ÜCRETİ 2.250 TL Adaylar 2 bin 250 TL tutarındaki sınav ücretini anlaşmalı bankaların şube, ATM, internet veya mobil bankacılık kanallarından yatırabiliyor. Ödeme, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden de yapılabiliyor. ÖZYES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN