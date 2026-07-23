2026 ÖZYES başvuruları başladı: Spor bilimleri özel yetenek sınavı başvurusu 28 Temmuz'da sona eriyor
ÖSYM, 2026-2027 öğretim yılında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programları için merkezî ÖZYES sürecini başlattı. 23-28 Temmuz tarihlerini kapsayan başvuru döneminde adaylar işlemlerini AİS veya mobil uygulamadan tamamlıyor. Yerleştirme sürecine katılacak adayların 2026 ÖZYES Kılavuzu'nu incelemesi gerekiyor.
ÖSYM, 2026 Özel Yetenek Sınavı başvurularını 23 Temmuz saat 14.30 itibarıyla erişime açtı. Spor bilimleri alanında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adaylar, işlemlerini 28 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlayabiliyor. Başvurular yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile mobil uygulama üzerinden bireysel olarak yapılıyor ve süreçte 2026 ÖZYES Kılavuzu esas alınıyor.
2026 ÖZYES BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
2026-YKS kapsamında uygulanan Özel Yetenek Sınavı, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden spor programlarına yerleştirme yapılmasını sağlıyor.
Merkezi olarak düzenlenen sınavın sonuçları, adayların tercihleriyle birlikte değerlendirilerek 2026-2027 öğretim yılı yerleştirme sürecinde kullanılıyor.
2026 ÖZYES başvuruları 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM duyurusunda başvuru işlemlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.
ÖZYES BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak tamamlayabiliyor.
İşlemler ais.osym.gov.tr adresinin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.
ÖZYES SINAV ÜCRETİ 2.250 TL
Adaylar 2 bin 250 TL tutarındaki sınav ücretini anlaşmalı bankaların şube, ATM, internet veya mobil bankacılık kanallarından yatırabiliyor. Ödeme, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden de yapılabiliyor.
BAŞVURU BİLGİLERİ VE SINAV KOŞULLARI ÖZYES KILAVUZU'NDA YER ALIYOR
Sınava ilişkin uygulama esasları ve başvuru sürecinin ayrıntıları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu'nda bulunuyor. Sınava başvuruda şu şartlar aranıyor:
- TYT puanı şartı: 2026-YKS'de hesaplanmış 100 ve üzeri TYT puanı bulunan adaylar başvuru yapabiliyor.
- Spor programları için zorunluluk: Spor bilimleri alanındaki özel yetenek programlarında okumak isteyen adayların ÖZYES'e başvurması ve sınava girmesi gerekiyor.
- Engelli adaylar: Engelli kontenjanından yararlanmak isteyen adayların da 2026 ÖZYES'e katılması zorunlu tutuluyor.
- 2025 TYT puanı geçerliliği: Yönetmelik kapsamındaki engelli adaylar, 2025-YKS'de aldıkları 100 ve üzeri TYT puanını 2026 ÖZYES başvurusunda kullanabiliyor.
- Mavi Kart ve KKTC adayları: Mavi Kart sahipleri, KKTC uyruklular ve Bulgaristan'dan göç eden Türk soylu adaylar sınava başvurabiliyor.
- Yabancı uyruklu adaylar: Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2026 itibarıyla kayıt yaptıran veya bu kurumlardan mezun olan yabancı uyruklular, kılavuzdaki istisnalar dışında başvuru yapabiliyor.
- Merkezî yerleştirmeye katılacak adaylar: YKS tercihleriyle ön lisans veya lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar da ÖZYES'e başvurabiliyor.
- Millî sporcular: A, B veya C sınıfı Millî Sporcu Belgesi bulunan ve derece elde eden adaylar, belirlenen şartları sağlayarak spor alanındaki programlar için ayrıca başvuru yapabiliyor.
ÖSYM, sınava başvuracak adayların işlem yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesini ve kurumun yayımladığı yeni duyuruları takip etmesini istiyor.