2026 ÖSYM STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! STS sonuç sorgulama ekranı

STS Öğretmenlik sınavı, diploma denklik sürecinde kullanılıyor. (Fotoğraf: A Haber)

STS ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

STS Öğretmenlik, yurt dışında öğretmenlik alanında alınan yükseköğretim diplomalarının Türkiye'de denklik sürecinde bilgi ve yeterliliğin ölçülmesi amacıyla uygulanan Seviye Tespit Sınavı olarak düzenleniyor.

Sınavdan elde edilen puanlar, diploma denklik başvurularının değerlendirilmesi aşamasında ilgili kurumlar tarafından dikkate alınıyor. Bu nedenle sınav, yurt dışında öğretmenlik eğitimi alan ve diplomalarını Türkiye'de geçerli hale getirmek isteyen adaylar için önemli bir aşama niteliği taşıyor.