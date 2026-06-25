2026 ÖSYM STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! STS sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM, 13 Haziran'da yapılan 2026 STS Öğretmenlik sınavının değerlendirmelerini tamamladı. Yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği kapsamında sınava giren adaylar, sonuçlarını 25 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 STS Öğretmenlik sınavına ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu. Yurt dışı yükseköğretim diploma denkliği kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre, 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın değerlendirme süreci tamamlandı. Sınav sonuçları, 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı.
STS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava giren adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.
STS ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?
STS Öğretmenlik, yurt dışında öğretmenlik alanında alınan yükseköğretim diplomalarının Türkiye'de denklik sürecinde bilgi ve yeterliliğin ölçülmesi amacıyla uygulanan Seviye Tespit Sınavı olarak düzenleniyor.
Sınavdan elde edilen puanlar, diploma denklik başvurularının değerlendirilmesi aşamasında ilgili kurumlar tarafından dikkate alınıyor. Bu nedenle sınav, yurt dışında öğretmenlik eğitimi alan ve diplomalarını Türkiye'de geçerli hale getirmek isteyen adaylar için önemli bir aşama niteliği taşıyor.