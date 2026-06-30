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2026 okul kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 okul kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

Yaz tatili sürerken milyonlarca veli yeni eğitim öğretim yılı için kayıt sürecini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı adrese dayalı sistem kapsamında anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Veliler yerleştirme sonuçlarını e-Okul ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıt süreci yeniden gündeme geldi. Çocuğunu ilk kez okula gönderecek aileler ile kademe geçişi yapacak öğrencilerin velileri, kayıtların ne zaman başlayacağını ve işlemlerin nasıl yürütüleceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı sistem kapsamında birçok kayıt işlemi bu yıl da otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Okul kayıtları temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)Okul kayıtları temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

2026-2027 OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıt süreci, 2026 yılı Temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak.

Kayıt işlemleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bu nedenle velilerin devlet okullarına kayıt için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Devlet okullarında kayıtlar adrese göre otomatik yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)Devlet okullarında kayıtlar adrese göre otomatik yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

ANAOKULU VE 1. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk kez okula başlayacak öğrenciler için kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Bakanlık, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan ikamet adresini esas alarak öğrencileri adreslerine en yakın okullara yerleştiriyor.

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini;

  • e-Okul şifresiz sorgulama ekranından,
  • e-Devlet Kapısı üzerinden

kolayca görüntüleyebiliyor.

Veliler kayıt sonuçlarını e-Okul'dan sorgulayabilecek. (Fotoğraf: A Haber)Veliler kayıt sonuçlarını e-Okul'dan sorgulayabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokula geçiş işlemleri de adrese dayalı sistem kapsamında otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın devlet ortaokuluna yerleştiriliyor. Bu nedenle normal şartlarda ayrıca kayıt başvurusu yapılmasına ihtiyaç duyulmuyor.

Anaokulu ve ilkokul kayıtları otomatik olarak oluşturulacak. (Fotoğraf: A Haber)Anaokulu ve ilkokul kayıtları otomatik olarak oluşturulacak. (Fotoğraf: A Haber)

OKUL DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN VELİLER NE YAPACAK?

Veliler, farklı bir devlet okuluna nakil yaptırmak ya da özel okul tercihinde bulunmak isterse ilgili işlemleri 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek. Adres değişikliğine bağlı devlet okulu nakilleri;

  • e-Devlet üzerinden,
  • veya ilgili okul müdürlüklerine başvurularak

gerçekleştirilebilecek.

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