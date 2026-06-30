2026 okul kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıt süreci yeniden gündeme geldi. Çocuğunu ilk kez okula gönderecek aileler ile kademe geçişi yapacak öğrencilerin velileri, kayıtların ne zaman başlayacağını ve işlemlerin nasıl yürütüleceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı sistem kapsamında birçok kayıt işlemi bu yıl da otomatik olarak gerçekleştirilecek.