2026 MEB öğretmen yer değiştirme takvimi: İl içi ve il dışı tayin başvuruları ne zaman?

Atamalar ise 11 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek. Göreve başlama ve ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Başka bir ile tayin talebinde bulunacak öğretmenler de önce mazeretlerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayacak. Başvurusu uygun bulunanlar ikinci aşamada tercih yapabilecek. İller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru sürecinde hatalı veya eksik belge nedeniyle reddedilen talepler için son günlere bırakılmaması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Öğretmenler başvurularını "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Sisteme yüklenen belgeler, eğitim kurumu ile ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından incelenecek.

Yer değiştirmelerde hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. (Fotoğraf: AA)

MEB'DEN SON GÜN UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruların son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Eksik belge veya başvuru hatası nedeniyle reddedilen işlemler için yeniden başvuru imkanı her zaman bulunamayabileceği için öğretmenlerin onay ve ret süreçlerini sistem üzerinden düzenli olarak takip etmesi gerektiği belirtildi.

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılı yaz tatili dönemindeki mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri temmuz ayında başlayacak, il içi atamalar temmuz sonunda, iller arası atamalar ise ağustos ayında tamamlanmış olacak.