2026 MEB öğretmen yer değiştirme takvimi: İl içi ve il dışı tayin başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı mazerete bağlı yer değiştirme takvimini duyurdu. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi gerekçelerle tayin talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru ve tercih tarihleri netleşti. İl içi ve iller arası atama süreci iki aşamada yürütülecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili döneminde gerçekleştirilecek mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi yayımladı. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek. Süreç hem il içi hem de iller arası yer değişikliklerinde iki aşamalı olarak uygulanacak.
ÖĞRETMENLER HANGİ MAZERETLERLE BAŞVURU YAPABİLECEK?
MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre öğretmenler;
- Aile birliği
- Sağlık
- Can güvenliği
- Engellilik durumu
- Diğer mazeretler
nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunabilecek. Başvurular, elektronik ortamda yapılacak ve ilgili belgelerle desteklenecek.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler için süreç iki aşamada işleyecek. İlk aşamada öğretmenler, 13 Temmuz-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgelendirerek ön başvuruda bulunacak. Ön başvurusu kabul edilenler ise ikinci aşamada tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
İl içi atama takvimi
|İşlem
|Tarih
|Ön başvuru ve onay süreci
|13-24 Temmuz 2026
|Tercih başvuruları
|27-29 Temmuz 2026
|Atamaların yapılması
|30 Temmuz 2026
|Tebligat ve ilişik kesme
|31 Temmuz 2026