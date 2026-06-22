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2026 MEB öğretmen yer değiştirme takvimi: İl içi ve il dışı tayin başvuruları ne zaman?

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2026 MEB öğretmen yer değiştirme takvimi: İl içi ve il dışı tayin başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı mazerete bağlı yer değiştirme takvimini duyurdu. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi gerekçelerle tayin talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru ve tercih tarihleri netleşti. İl içi ve iller arası atama süreci iki aşamada yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili döneminde gerçekleştirilecek mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi yayımladı. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilecek. Süreç hem il içi hem de iller arası yer değişikliklerinde iki aşamalı olarak uygulanacak.

MEB, 2026 yılı mazerete bağlı atama takvimini açıkladı. (Fotoğraf: AA)MEB, 2026 yılı mazerete bağlı atama takvimini açıkladı. (Fotoğraf: AA)

ÖĞRETMENLER HANGİ MAZERETLERLE BAŞVURU YAPABİLECEK?

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre öğretmenler;

  • Aile birliği
  • Sağlık
  • Can güvenliği
  • Engellilik durumu
  • Diğer mazeretler

nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunabilecek. Başvurular, elektronik ortamda yapılacak ve ilgili belgelerle desteklenecek.

İl içi mazeret başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)İl içi mazeret başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler için süreç iki aşamada işleyecek. İlk aşamada öğretmenler, 13 Temmuz-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgelendirerek ön başvuruda bulunacak. Ön başvurusu kabul edilenler ise ikinci aşamada tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

İl içi atama takvimi

İşlem Tarih
Ön başvuru ve onay süreci 13-24 Temmuz 2026
Tercih başvuruları 27-29 Temmuz 2026
Atamaların yapılması 30 Temmuz 2026
Tebligat ve ilişik kesme 31 Temmuz 2026

İL İÇİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İl dışı yer değiştirme tercihleri 4-7 Ağustos'ta yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)İl dışı yer değiştirme tercihleri 4-7 Ağustos'ta yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başka bir ile tayin talebinde bulunacak öğretmenler de önce mazeretlerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayacak. Başvurusu uygun bulunanlar ikinci aşamada tercih yapabilecek. İller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Atamalar ise 11 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek. Göreve başlama ve ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos itibarıyla başlayacak.

İl dışı atama takvimi

İşlem Tarih
Ön başvuru ve onay süreci 13-24 Temmuz 2026
Tercih başvuruları 4-7 Ağustos 2026
Atamaların yapılması 11 Ağustos 2026
Tebligat ve ilişik kesme 12 Ağustos 2026

İL DIŞI ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS üzerinden yapılacak başvurular iki aşamalı olacak.(Fotoğraf: A Haber)MEBBİS üzerinden yapılacak başvurular iki aşamalı olacak.(Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler başvurularını "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adresleri üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Sisteme yüklenen belgeler, eğitim kurumu ile ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından incelenecek.

Başvuru sürecinde hatalı veya eksik belge nedeniyle reddedilen talepler için son günlere bırakılmaması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Yer değiştirmelerde hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. (Fotoğraf: AA)Yer değiştirmelerde hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. (Fotoğraf: AA)

MEB'DEN SON GÜN UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, başvuruların son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Eksik belge veya başvuru hatası nedeniyle reddedilen işlemler için yeniden başvuru imkanı her zaman bulunamayabileceği için öğretmenlerin onay ve ret süreçlerini sistem üzerinden düzenli olarak takip etmesi gerektiği belirtildi.

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılı yaz tatili dönemindeki mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri temmuz ayında başlayacak, il içi atamalar temmuz sonunda, iller arası atamalar ise ağustos ayında tamamlanmış olacak.

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