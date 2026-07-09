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2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Okul sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Okul sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimi

2026 LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak. Aynı gün tercih kılavuzu ve kontenjanlar da yayımlanırken, öğrenciler lise tercih sürecine resmen başlayacak.

13 Haziran 2026'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının dijital sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek, basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçların ilanıyla birlikte tercih kılavuzu yayımlanacak ve lise yerleştirme süreci resmi takvim doğrultusunda başlayacak.

MEB takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak. (Görsel: A Haber)MEB takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak. (Görsel: A Haber)

LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler aynı gün sınav puanlarını öğrenebilecek, tercih sürecinde kullanılacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okul kontenjanları da yayımlanacak.

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler puan ve yüzdelik dilim bilgilerine ulaşabilecek. (Foto: A Haber)2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler puan ve yüzdelik dilim bilgilerine ulaşabilecek. (Foto: A Haber)

LİSE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda okul kontenjanları, yüzdelik dilimler, okul türleri ve yerleştirme esaslarına ilişkin ayrıntılar yer alacak.

Tercih yapacak öğrencilerin, puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini ve tercih etmek istedikleri okulların güncel kontenjan bilgilerini birlikte değerlendirmesi önem taşıyor.

MEB'in yeni dijital tercih platformu, öğrencilerin lise seçim sürecini daha bilinçli yönetmesine destek sağlayacak. (Görsel: MEB)MEB'in yeni dijital tercih platformu, öğrencilerin lise seçim sürecini daha bilinçli yönetmesine destek sağlayacak. (Görsel: MEB)

BAKAN TEKİN'DEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ TERCİH ROBOTU AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl tercih döneminde öğrencileri desteklemek amacıyla yapay zeka tabanlı yeni bir sistemin kullanılacağını açıkladı.

LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz itibarıyla erişime açılacak sistemde, merkezi sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra sınavsız yerleştirme kapsamındaki okullara ilişkin güncel bilgiler tek ekranda sunulacak. Öğrenciler; taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimler, net bilgileri ve okul özelliklerini inceleyerek tercih sürecini daha kapsamlı şekilde planlayabilecek.

Platform üzerinden okullar; il, ilçe, okul türü, alan, okul kademesi ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre filtrelenebilecek. Kullanıcılar ayrıca okulların fiziki imkanları, kontenjan bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri ve iletişim bilgilerine ulaşabilecek, farklı okulları karşılaştırarak taslak tercih listesi oluşturabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 5 Ağustos'ta aynı anda açıklanacak. (Foto: A Haber)LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 5 Ağustos'ta aynı anda açıklanacak. (Foto: A Haber)

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

LGS kapsamında yapılan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler bu tarihte hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek. Aynı gün ilan edilecek boş kontenjanlar ise nakil döneminde yeniden tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak.

Nakil başvuruları 5-14 Ağustos arasında yapılacak. (Foto: A Haber)Nakil başvuruları 5-14 Ağustos arasında yapılacak. (Foto: A Haber)

NAKİL BAŞVURULARI 5-14 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

Yerleştirme sonucunda okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci uygulanacak.

1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile nakil sonuçların açıklanması 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Aşama Tarih Detay
LGS Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2026 Cuma Sonuçlar MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak.
Tercih Kılavuzunun Yayımlanması 10 Temmuz 2026 Cuma Okul kontenjanları, yüzdelik dilimler ve yerleştirme esasları ilan edilecek.
LGS Tercih Dönemi 13-24 Temmuz 2026 Öğrenciler lise tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek.
Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanların İlanı 5 Ağustos 2026 Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri aynı gün açıklanacak.
1. ve 2. Nakil Süreci 5-14 Ağustos 2026 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve yerleştirme sonuçları bu süreçte gerçekleştirilecek.

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