2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Okul sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimi

MEB'in yeni dijital tercih platformu, öğrencilerin lise seçim sürecini daha bilinçli yönetmesine destek sağlayacak. (Görsel: MEB) BAKAN TEKİN'DEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ TERCİH ROBOTU AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl tercih döneminde öğrencileri desteklemek amacıyla yapay zeka tabanlı yeni bir sistemin kullanılacağını açıkladı. LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz itibarıyla erişime açılacak sistemde, merkezi sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra sınavsız yerleştirme kapsamındaki okullara ilişkin güncel bilgiler tek ekranda sunulacak. Öğrenciler; taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimler, net bilgileri ve okul özelliklerini inceleyerek tercih sürecini daha kapsamlı şekilde planlayabilecek. Platform üzerinden okullar; il, ilçe, okul türü, alan, okul kademesi ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre filtrelenebilecek. Kullanıcılar ayrıca okulların fiziki imkanları, kontenjan bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri ve iletişim bilgilerine ulaşabilecek, farklı okulları karşılaştırarak taslak tercih listesi oluşturabilecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 5 Ağustos'ta aynı anda açıklanacak. (Foto: A Haber) YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK LGS kapsamında yapılan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listeleri 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler bu tarihte hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek. Aynı gün ilan edilecek boş kontenjanlar ise nakil döneminde yeniden tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak.