2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? E-Okul sonuç sorgulama ekranı ve tercih takvimi
2026 LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da erişime açılacak. Aynı gün tercih kılavuzu ve kontenjanlar da yayımlanırken, öğrenciler lise tercih sürecine resmen başlayacak.
13 Haziran 2026'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının dijital sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek, basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçların ilanıyla birlikte tercih kılavuzu yayımlanacak ve lise yerleştirme süreci resmi takvim doğrultusunda başlayacak.
LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler aynı gün sınav puanlarını öğrenebilecek, tercih sürecinde kullanılacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okul kontenjanları da yayımlanacak.
LİSE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda okul kontenjanları, yüzdelik dilimler, okul türleri ve yerleştirme esaslarına ilişkin ayrıntılar yer alacak.
Tercih yapacak öğrencilerin, puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini ve tercih etmek istedikleri okulların güncel kontenjan bilgilerini birlikte değerlendirmesi önem taşıyor.