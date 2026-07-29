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2026 KPSS Ön Lisans başvuruları bugün başlıyor: Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ekranı ve sınav takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS Ön Lisans başvuruları bugün başlıyor: Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ekranı ve sınav takvimi

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ancak başvuru kılavuzu ve ücret bilgisi henüz yayımlanmadı. Adaylar, başvuru ekranı açıldığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek; geç başvuru ise 19-20 Ağustos’ta yapılacak.

2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci 29 Temmuz Çarşamba (bugün) başlıyor. Kamu kurumlarının ön lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlarına başvurmayı planlayan adaylar, başvuru duyurusu yayımlandıktan sonra ÖSYM AİS'ten işlem yapabilecek. Geç başvurular 19-20 Ağustos'ta, sınav ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)2026 KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 10 AĞUSTOS'TA BİTECEK

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Ön Lisans için normal başvuru dönemi 29 Temmuz-10 Ağustos olarak yer alıyor. Adaylara başvurularını tamamlamak için 13 günlük süre tanınıyor.

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Adaylar, KPSS Ön Lisans başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak tamamlayabilecek.Adaylar, KPSS Ön Lisans başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak tamamlayabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden yapılacak. Başvuru ekranının açılmasının ardından adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yapabilecek.

Adayların başvuruyu onaylamadan önce kimlik, iletişim, eğitim ve sınav merkezi bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Başvurunun geçerli sayılması için kılavuzda belirtilen işlemlerin eksiksiz tamamlanması ve başvuru kaydının AİS üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.

KPSS Ön Lisans başvuru koşulları, işlem adımları ve ödeme ayrıntıları ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinleşecek.KPSS Ön Lisans başvuru koşulları, işlem adımları ve ödeme ayrıntıları ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinleşecek.

BAŞVURU KILAVUZU HENÜZ YAYIMLANMADI

ÖSYM'nin duyurular sayfasında 2026 KPSS Ön Lisans başvurularının alınmasına ilişkin ayrı bir duyuru ve başvuru kılavuzu bulunmuyor.

Kılavuzun yayımlanmasıyla kimlerin başvurabileceği, başvuru merkezleri, sınav merkezi tercihleri, sınav ücreti ve ödeme yöntemi kesinleşecek

GEÇ BAŞVURU 20 AĞUSTOS SAAT 23.59'DA SONA ERECEK

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru günlerinde sınav ücreti, normal başvuru ücretinin yüzde 50 artırımlı tutarı üzerinden ödenecek.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü uygulanacak, sonuçlar ise 30 Ekim’de adayların erişimine açılacak.2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü uygulanacak, sonuçlar ise 30 Ekim’de adayların erişimine açılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI 4 EKİM'DE YAPILACAK

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü uygulanacak. Sınava giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih ve adayların sınav binalarına kabul koşulları daha sonra ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 30 Ekim Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sonuçlarının ardından ön lisans düzeyindeki personel alımlarında kullanılacak KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.

Normal sürede işlem yapamayan adaylar, 19-20 Ağustos tarihlerinde sınav ücretini yüzde 50 artırımlı ödeyerek geç başvuru yapabilecek.Normal sürede işlem yapamayan adaylar, 19-20 Ağustos tarihlerinde sınav ücretini yüzde 50 artırımlı ödeyerek geç başvuru yapabilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TAKVİMİ

Konu

Bilgi

Ana konu

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları

Kimleri ilgilendiriyor

Ön lisans düzeyinde KPSS'ye katılacak adaylar

Başvuru tarihleri

29 Temmuz-10 Ağustos 2026

Geç başvuru tarihleri

19-20 Ağustos 2026

Sınav tarihi

4 Ekim 2026 Pazar

Sonuç tarihi

30 Ekim 2026 Cuma

Başvuru ücreti

Saat 08.48 itibarıyla henüz açıklanmadı. ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasının ardından ücret bilgisi kesinleşecek.

Resmi kaynak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

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