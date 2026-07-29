2026 KPSS Ön Lisans başvuruları bugün başlıyor: Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ekranı ve sınav takvimi

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ancak başvuru kılavuzu ve ücret bilgisi henüz yayımlanmadı. Adaylar, başvuru ekranı açıldığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek; geç başvuru ise 19-20 Ağustos’ta yapılacak.