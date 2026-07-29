2026 KPSS Ön Lisans başvuruları bugün başlıyor: Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM AİS ekranı ve sınav takvimi
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ancak başvuru kılavuzu ve ücret bilgisi henüz yayımlanmadı. Adaylar, başvuru ekranı açıldığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek; geç başvuru ise 19-20 Ağustos’ta yapılacak.
2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci 29 Temmuz Çarşamba (bugün) başlıyor. Kamu kurumlarının ön lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlarına başvurmayı planlayan adaylar, başvuru duyurusu yayımlandıktan sonra ÖSYM AİS'ten işlem yapabilecek. Geç başvurular 19-20 Ağustos'ta, sınav ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI 10 AĞUSTOS'TA BİTECEK
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Ön Lisans için normal başvuru dönemi 29 Temmuz-10 Ağustos olarak yer alıyor. Adaylara başvurularını tamamlamak için 13 günlük süre tanınıyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden yapılacak. Başvuru ekranının açılmasının ardından adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yapabilecek.
Adayların başvuruyu onaylamadan önce kimlik, iletişim, eğitim ve sınav merkezi bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Başvurunun geçerli sayılması için kılavuzda belirtilen işlemlerin eksiksiz tamamlanması ve başvuru kaydının AİS üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.