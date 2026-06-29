2026 haziran MEB seminer programı: Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından düzenlenen mesleki çalışma programını bugün itibarıyla başlattı. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimlere, 29 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren erişim sağlanabiliyor.

MEB, mesleki çalışma programını bugün çevrim içi olarak başlattı. (Fotoğraf: A Haber)

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BUGÜN BAŞLADI

MEB tarafından hazırlanan 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri, yaz tatiline giren öğretmenler ve okul yöneticileri için bugün resmen başladı. Bu yıl da seminerlerin yüz yüze yerine dijital ortamda yapılmasına karar verildi.

Programa göre eğitim videoları 29 Haziran Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla ÖBA platformunda erişime açıldı. Öğretmenler, eğitim içeriklerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri zaman erişebilecek. Böylece seminerler, belirlenen süre içinde çevrim içi olarak tamamlanabilecek.