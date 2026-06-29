2026 haziran MEB seminer programı: Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin merakla beklediği 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı bugün başlattı. Eğitimler saat 08.00 itibarıyla ÖBA üzerinden erişime açılırken yönetici ve öğretmenler seminerlerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak tamamlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından düzenlenen mesleki çalışma programını bugün itibarıyla başlattı. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimlere, 29 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren erişim sağlanabiliyor.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ BUGÜN BAŞLADI
MEB tarafından hazırlanan 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri, yaz tatiline giren öğretmenler ve okul yöneticileri için bugün resmen başladı. Bu yıl da seminerlerin yüz yüze yerine dijital ortamda yapılmasına karar verildi.
Programa göre eğitim videoları 29 Haziran Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla ÖBA platformunda erişime açıldı. Öğretmenler, eğitim içeriklerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri zaman erişebilecek. Böylece seminerler, belirlenen süre içinde çevrim içi olarak tamamlanabilecek.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Mesleki çalışma programını tamamlamak isteyen yönetici ve öğretmenler için son tarih de belli oldu.
Buna göre 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri, 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Bu tarihten sonra sistem üzerinden yeni tamamlama işlemi yapılamayacak.
BU YIL SEMİNERDE HANGİ KONULAR İŞLENECEK?
MEB tarafından hazırlanan eğitim içerikleri aile yapısı ve dijital yaşamın etkilerine odaklanıyor. Program kapsamında öğretmenlere iki temel başlıkta eğitim sunuluyor:
- Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile
- Dijital Çağ ve Aile
Bakanlık, bu içeriklerle öğretmenlerin güncel toplumsal konular hakkında farkındalıklarının artırılmasını ve eğitim süreçlerinde bu bilgileri daha etkin kullanmalarını hedefliyor.
MEB öğretmen semineri takvimi
|Konu
|Tarih / Bilgi
|Seminerlerin başlangıcı
|29 Haziran Pazartesi
|Eğitim videolarının açılış saati
|08.00
|Uygulama şekli
|ÖBA üzerinden çevrim içi
|Son tamamlama tarihi
|5 Temmuz Pazar
|Son saat
|23.59