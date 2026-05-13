2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan binlerce aday, sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava giren adaylar, “EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Nisan ayında binlerce adayın memuriyet hayaliyle katıldığı 2026-EKPSS süreci geride kaldı. 19 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen sınavın ardından adaylar, emeklerinin karşılığını alacakları o kritik güne kilitlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi resmi takvimiyle netleştirdi.
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 EKPSS sonuçları, 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
EKPSS SONUÇLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?
EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel alımlarında kullanılacak. Sınav puanlarıyla birlikte merkezi yerleştirme süreçleri yürütülecek.
Sonuçların kullanılacağı kurumlar arasında şunlar yer alıyor:
- Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar
- Döner sermayeli kamu kurumları
- Belediyeler ve il özel idareleri
- Kamu iktisadi kuruluşları
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlar
- İşçi statüsünde personel alımı yapan kamu kuruluşları