e-YÖKDİL sonuçları açıklandı 2026: ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM, 16 Mayıs’ta yapılan e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavının sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih ve akademik başvuru sürecine çevrildi. Başvurular hızlanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın beklediği e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav sonuçlarını duyurdu. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden puanlarını görüntülemeye başladı.
SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 16 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamaya göre adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Sonuç ekranına giriş yapmak isteyen adayların, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
E-YÖKDİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar şu adımları izliyor:
- ÖSYM sonuç sistemi sayfasına giriş yapılması
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin yazılması
- Sonuç ekranından puan ve başarı bilgilerinin görüntülenmesi
E-YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIYOR?
e-YÖKDİL sonuçları özellikle akademik kariyer planlayan adaylar için büyük önem taşıyor.
|Kullanım Alanı
|Açıklama
|Yüksek lisans başvuruları
|Birçok üniversite yabancı dil puanı talep ediyor
|Doktora programları
|Akademik başvurularda dil şartı aranıyor
|Akademik kadro ilanları
|Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurularında kullanılıyor
|Dil yeterlilik süreci
|Üniversitelerin yabancı dil kriterlerinde geçerli sayılıyor