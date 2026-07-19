2026 DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM sorgulama ekranı
2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı. Adaylar, AİS üzerinden kendi kitapçık dizilimlerini görüntüleyerek sorularını ve verdikleri yanıtları kontrol edebilecek.
Ön lisans eğitimini lisans programıyla tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtığını duyurdu. Böylece adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları inceleyebilecek ve işaretledikleri cevapları kontrol edebilecek.
ÖSYM'DEN 2026 DGS DUYURUSU
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açıldığı bildirildi. Açıklamayla birlikte adayların sınav performanslarını değerlendirebilecekleri görüntüleme ekranı da kullanıma sunuldu.
Kurumun paylaştığı bilgilere göre adaylar, yalnızca kendilerine ait kitapçık dizilimini görüntüleyebilecek. Böylece sınavda yöneltilen soruları kendi kitapçık sıralamasına göre inceleme imkanı bulacak.
DGS SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Soru kitapçığına erişmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekiyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, ilgili sınav ekranı üzerinden kitapçıklarını görüntüleyebiliyor.
İzlenecek işlem sırası şöyle:
- ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
- Açılan ekrandan "2026-DGS" sınavını seçin.
- "Temel Soru Kitapçığı Görüntüleme" bölümünü açın.
- Size özel kitapçık dizilimiyle birlikte soruları inceleyerek cevaplarınızı kontrol edin.
2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın ardından adayların en çok merak ettiği konuların başında sonuç tarihi geliyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre, DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını ve sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.