2026 DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı! ÖSYM sorgulama ekranı

2026 DGS'nin tamamlanmasının ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı. Adaylar, AİS üzerinden kendi kitapçık dizilimlerini görüntüleyerek sorularını ve verdikleri yanıtları kontrol edebilecek.

Ön lisans eğitimini lisans programıyla tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtığını duyurdu. Böylece adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları inceleyebilecek ve işaretledikleri cevapları kontrol edebilecek.

ÖSYM, 2026 DGS temel soru kitapçığını erişime açtı. (Fotoğraf: A Haber) ÖSYM'DEN 2026 DGS DUYURUSU ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açıldığı bildirildi. Açıklamayla birlikte adayların sınav performanslarını değerlendirebilecekleri görüntüleme ekranı da kullanıma sunuldu. Kurumun paylaştığı bilgilere göre adaylar, yalnızca kendilerine ait kitapçık dizilimini görüntüleyebilecek. Böylece sınavda yöneltilen soruları kendi kitapçık sıralamasına göre inceleme imkanı bulacak.

Adaylar sorularını AİS üzerinden görüntüleyebiliyor. (Fotoğraf: AA) DGS SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR? Soru kitapçığına erişmek isteyen adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekiyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, ilgili sınav ekranı üzerinden kitapçıklarını görüntüleyebiliyor. İzlenecek işlem sırası şöyle: ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.

sistemine T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın. Açılan ekrandan "2026-DGS" sınavını seçin.

sınavını seçin. "Temel Soru Kitapçığı Görüntüleme" bölümünü açın.

bölümünü açın. Size özel kitapçık dizilimiyle birlikte soruları inceleyerek cevaplarınızı kontrol edin. 2026 DGS TEMEL SORU KİTAÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN