2025-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: En düşük ve en yüksek yerleştirme puanları
ÖSYM, 2025-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Uzmanlık alanını değiştirmek isteyen hekimlerin aylardır beklediği sonuçlar 8 Nisan 2026’da erişime açıldı. Sonuçlarla birlikte yerleştirmelerde oluşan en küçük ve en büyük puanlar da yayımlandı.
Türkiye'de hekimlerin kariyer yolculuğunda önemli bir aşama olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kapsamında gerçekleştirilen 2025-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların 8 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, uzmanlık dalını değiştirmek isteyen hekimlerin yerleştirme sonuçları 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 15.30 itibarıyla yayımlandı. Adaylar sonuçlarını şu adresten öğrenebiliyor:
Sisteme giriş için adaylardan şu bilgiler isteniyor:
- T.C. kimlik numarası
- ÖSYM aday şifresi
UZMANLIK DALI DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİ?
TUS yerleştirmeleri yalnızca yeni uzmanlık eğitimine başlayan hekimleri değil, mevcut uzmanlık eğitimini farklı bir alana yönlendirmek isteyen doktorları da kapsıyor. Uzmanlık dalı değişikliği uygulaması sayesinde:
- Hekimler kariyer planlarını yeniden şekillendirebiliyor.
- İlgi duydukları farklı tıp alanlarına geçiş yapabiliyor.
- Eğitim süreçlerini başka branşlarda sürdürebiliyor.
EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR DA YAYIMLANDI
ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önemli bir veri setini daha paylaştı. Buna göre "2025-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablosu da yayımlandı.