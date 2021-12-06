2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavların 2022 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. YKS, DGS, KPSS gibi birçok merkezi sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılında gerçekleştirilecek sınavların takvimi henüz belli olmadı. Bu yılın sınav takvimi geçtiğimiz yılın sonlarına doğru erişime açılmıştı. Buna göre, 2022 sınav takviminin birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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