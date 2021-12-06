2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
2022 ÖSYM sınav takvimi, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala gözler sınav takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Bu kapsamda sınav takvimi de en çok merak edilenler arasında yer almaya başladı. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavların 2022 yılında hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. YKS, DGS, KPSS gibi birçok merkezi sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılında gerçekleştirilecek sınavların takvimi henüz belli olmadı. Bu yılın sınav takvimi geçtiğimiz yılın sonlarına doğru erişime açılmıştı. Buna göre, 2022 sınav takviminin birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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İşte sınavlar hakkında bilgiler;
YKS HAKKINDA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.
II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
DGS HAKKINDA
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
YDS HAKKINDA
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.
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