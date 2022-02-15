2022 KPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS başvuru ne zaman başlayacak?
2022 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru ne zaman başlayacak? Bu yıl KPSS başvuru ve sınav tarihlerinin ne zaman olacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. 2022 KPSS ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte sınav tarihine ilişkin merak edilen bilgiler!
2022 KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuru ne zaman başlayacak? KPSS'nin bu yıl ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri sınava girecek kişiler tarafından sorgulanıyor. Her yıl devlet kadrolarına alınacak kişilerin belirlenmesi için en geçerli sınav KPSS düzenleniyor. KPSS sınav ve başvuru tarihleri araştırılıyor.
2022 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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