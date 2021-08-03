DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının 11'inde gerçekleşen sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken gözler sonuçlarına çevrildi. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 11 Temmuz'da DGS sınavında ter döktüler. Soru ve cevaplar üzerinden bir puan hesabı yapan binlerce kişi şimdi net sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?
- Bekçi alımı için son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Şartlar...
- Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2021? Fındık taban fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte il il liste...
- ŞOK'ta %20 indirim fırsatı! 4 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşambadan itibaren...
- Üniversite tercihleri başlıyor... 2021 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? Kontenjanlar ve taban puanlar...
- Son dakika: Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! 3 Ağustos AFAD son depremler listesi
- AÖL ek sınav ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları nereden öğrenilecek?
- Aşı olmak zorunlu mu oldu? Uçakta, otellerde, AVM, restoran ve kafelere girişte korona aşısı zorunluluğu olacak mı?
- İl dışı tayin son gün! 2021 öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı atama takvimi!
- Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? 3 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni kararlar ne zaman açıklanacak?
- Ağustos ayı kira zammı son dakika! 2021 Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama