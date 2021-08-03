DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 11 Temmuz'da DGS sınavında ter döktüler. Soru ve cevaplar üzerinden bir puan hesabı yapan binlerce kişi şimdi net sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.