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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının 11'inde gerçekleşen sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken gözler sonuçlarına çevrildi. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 11 Temmuz'da DGS sınavında ter döktüler. Soru ve cevaplar üzerinden bir puan hesabı yapan binlerce kişi şimdi net sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. İşte, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte açıklanır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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