e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı! 2020-2021 Karne notu, takdir ve teşekkür belgesi görüntüleme nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği dönem sonu karneleri bu hafta alınacak. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa süre kala gözler dönem sonu notlarına çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla araştırdığı dönem sonu notları ve takdir-teşekkür belgeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-okul.meb.gov.tr giriş ile karne notu, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR NASIL ALINIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Karne, takdir ve teşekkür belgeleri 18 Temmuz'da erişime açılacak. Cuma gününden itibaren sistemde yer alacak "e-Karne" sekmesinden karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

BU YIL LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.