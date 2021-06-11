Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman belli olacak?

AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 29 Mayıs - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan final sınavına binlerce öğrenci katıldı. Dönemin bitmesine kısa süre kala sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi ise konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonnuçların açıklanacağı bildirildi. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.