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Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman belli olacak?

... ? Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Mezun olmayı bekleyen öğrencilerin yakından takip ettiği final sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, ? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman belli olacak?

AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 29 Mayıs - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan final sınavına binlerce öğrenci katıldı. Dönemin bitmesine kısa süre kala sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi ise konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulandı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonnuçların açıklanacağı bildirildi. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimine göre, 2020-2021 AÖF yaz okulu sınavı başvuru ve kayıt tarihi 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ONLINE SINAV NASIL YAPILIYOR?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.

Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.

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