TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 üniversite sınavı için artık heyecan dorukta. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için bu yıl sınavda ter dökecek. Binlerce aday sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 üniversite sınavı ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2021 YKS NE ZAMAN?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.
TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.
TYT NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.
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- TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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