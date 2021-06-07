TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 üniversite sınavı ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2021 YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.