Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması | Eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek?
Son dakika eğitim haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı. Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar...
SON DAKİKA EĞİTİM HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı. Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Ne zaman başlayacak?
2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar...
Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.
Açıklama şöyle;
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.
Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
HAZİRAN AYINA İLİŞKİN KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ
Kademeli normalleşmeye ilişkin Erdoğan, "Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir." diye konuştu.
Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:
"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.
Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."
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