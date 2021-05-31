Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması | Eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek?

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.