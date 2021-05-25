ATA AÖF final sınavı giriş ekranı: 2021 ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? İşte sınav tarihleri...
ATA AÖF final sınavı başladı. Bahar dönemi dönem sonu (final) sınavına katılan öğrenciler, sınavların hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi tarafından 2021 final sınavına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Sınava ilişkin merak edilenleri yazımzıda ele aldık. Peki, ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
ATA AÖF final sınavı ne zaman bitecek? Online sınava nasıl girilir? Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler, bahar dönemi final sınavına katılıyor. 24 Mayıs'ta başlayan final sınavına belirlenen tarihler aralığında 9.00 ile 22.00 saatleri arasında girilebilecek. Sınava ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?
24 Mayıs Pazartesi günü başlayan ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 04 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Sınav sistemi 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek.
ATA AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
ATA AÖF onlnie sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Öğrencilerin sınav tarihleri aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı ATA AÖF tarafından duyurulacak. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.
SINAV NASIL OLACAK?
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.
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