AÖF final sınavı ne zaman başlıyor? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi final sınavı ile ilgili resmi açıklama geldi. Sınav takviminin belli olmasının ardından gözler sınavın ne zaman, nasıl gerçekleştirileceğine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF final sınavı ne zaman başlıyor? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...
AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa süre kala Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler, sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sınavı ne zaman başlıyor? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.
Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
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