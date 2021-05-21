21 Mayıs 2021, Cuma
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ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz tarihinde yapılacak

Son dakika haberine göre... ,  "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Sınavı (2021-), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır." açıklaması yaptı.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz tarihinde yapılacak

Takvime göre başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi. DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS başvuru işlemi internet üzerinden kolayca yapılabilecek. 'nin resmi internet sitesindeki (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek olan DGS başvuruları, para yatırma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.

E-DEVLET İLE DGS BAŞVURUSU EKRANI

Nüfus Müdürlüklerinden edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.



ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.



e-Devlet şifresiyle 'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

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