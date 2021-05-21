ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz tarihinde yapılacak

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi. DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.