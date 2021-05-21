ÖSYM açıkladı! Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz tarihinde yapılacak
Son dakika haberine göre... ÖSYM, "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır." açıklaması yaptı.
Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi. DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.
DGS başvuru işlemi internet üzerinden kolayca yapılabilecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek olan DGS başvuruları, para yatırma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.
E-DEVLET İLE DGS BAŞVURUSU EKRANI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
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