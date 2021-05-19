Açık lise öğrencileri dikkat! Son günler... 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman?

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılına ilişkin 3. dönem sınav açıklaması geldi. Kayıt yenilemenin bitmesine kısa bir süre kala gözler sınav tarihine çevrildi. Henüz başvuru yapmayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık lise 3. dönem sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR??

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.