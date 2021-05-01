ALES sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2021 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi çıktı alma
ALES sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? 2021 ALES sınav giriş belgesi ile sınava katılacak adayların sınav belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar, sınav giriş belgesini çıktı alırken, renkli ya da siyah beyaz olma zorunluluğu var mı, gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, ALES sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ALES sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte 2021 ALES sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...
ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? 2021 ALES'e hazırlıklarını tamamlayan adaylar 2 Mayıs'ta sınavda ter dökecekler. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek ALES için geri sayım başladı. Sınav öncesinde son hazırlıklarını yapacak adaylar sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. Sınava giriş için gerekli olan sınav giriş belgesi ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de belgelerin renkli olmak zorunda olup olmadığı. Peki, ALES sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ALES sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte 2021 ALES sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
2021 ALES'e katılacak adaylar sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. ALES sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.
2021 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?
ALES sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini çıktı alabilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN...
ALES KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...
2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2021 ALES/1 sınavının sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
ALES'TE BUNLARA DİKKAT!
Sınav süresince adayların;
* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
* Salondaki görevlilere soru sormaları,
* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
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