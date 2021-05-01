ALES sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2021 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi çıktı alma

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? 2021 ALES'e hazırlıklarını tamamlayan adaylar 2 Mayıs'ta sınavda ter dökecekler. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek ALES için geri sayım başladı. Sınav öncesinde son hazırlıklarını yapacak adaylar sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. Sınava giriş için gerekli olan sınav giriş belgesi ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de belgelerin renkli olmak zorunda olup olmadığı. Peki, ALES sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? ALES sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? İşte 2021 ALES sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

2021 ALES'e katılacak adaylar sınav giriş belgesini çıktı alarak sınav saatini beklemeye başladılar. ALES sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.