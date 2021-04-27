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AÇIKLANDI! AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 10-19 Nisan tarihleri arasında bahar dönemi vize sınavına katılan öğrenciler sonuçları bekliyordu. Anadaolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler final sınavına çevrildi. Peki, AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 27.04.2021
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AÇIKLANDI! AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavı 10-19 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler sınavın ardından sonuçları takip ediyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ? İşte cevaplar...

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

10-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Anadolu Üniversitesi'nin https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler e-Devlet girişi ya da Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

Bahar dönemi final sınavının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.

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