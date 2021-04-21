ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama | 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sınavı 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda 1 milyon 483 bin oturumdan oluşan sınavlara, 233 bin 306 öğrenci katıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınava ilişkin soru ve cevaplar erişime açıldı. Peki, ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı, 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan ATA AÖF bahar dönemi vize sınavının soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görüntüleyebilecekler. Yine bu sayfadan Cuma günü (23 Nisan 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunulabilecek.
ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 19 Nisan'ta tamamlandı. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
Sınav dönemi boyunca ATA-AÖF mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.
LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.
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- ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama | 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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