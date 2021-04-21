ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama | 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı, 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan ATA AÖF bahar dönemi vize sınavının soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF vize soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görüntüleyebilecekler. Yine bu sayfadan Cuma günü (23 Nisan 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunulabilecek.

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 19 Nisan'ta tamamlandı. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.