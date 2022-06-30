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Haberler Eğitim Haberleri 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022?

200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022?

200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih kılavuzu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Aldıkları puanlar neticesinde tercih yapacak öğrenciler kılavuz hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022?

200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci istedikleri liselere gidebilmek için ter döktükleri LGS sınav sonuçları ile güne uyandı. Tercih işlemleri için kılavuz açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin başlayacağı tarihe yönelik MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. 2022 LGS tercih kılavuzuve tercih takvimi, 30 Haziran'da açıklanacak LGS sınav sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde öğrenebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

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