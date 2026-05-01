2-3 Mayıs 2026 ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ÖSYM, hafta sonu üç kritik sınavı aynı anda uygulayacak. Ankara’da yapılacak YDUS ile birlikte dört büyük şehirde e-YDS oturumları düzenlenecek. Binlerce adayın katılacağı sınavlarda saat kuralları, ek süre hakkı ve sonuç tarihleri dikkat çekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu üç ayrı sınavı eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) binlerce adayın katılımıyla cumartesi ve pazar günü yapılacak.

YDUS SADECE ANKARA'DA DÜZENLENECEK

YDUS, 2 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav detayları:

  • 11 bina ve 172 salon kullanılacak
  • 60 çoktan seçmeli soru sorulacak
  • Süre: 80 dakika
  • Yazılı (açık uçlu) alanlarda süre: 60 dakika
  • Ek süre hakkı olan adaylara: +30 dakika

Bu sınav, uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların mesleki bilgi düzeyini ölçmek ve tercihlerine göre yerleştirme yapmak amacıyla uygulanıyor.

E-YDS DÖRT İLDE DÜZENLENECEK

Elektronik Yabancı Dil Sınavları Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM e-sınav merkezlerinde yapılacak.

Oturum bilgileri:

  • e-YDS İngilizce: 2 Mayıs Cumartesi
  • e-YDS İspanyolca/İtalyanca: 3 Mayıs Pazar
  • Başlama saati: 13.45
  • Son giriş saati: 13.30

İngilizce sınavı 47 salonda, İspanyolca ve İtalyanca sınavları ise 19 salonda gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YDUS sonuçları: 4 Haziran'da açıklanacak.
  • e-YDS sonuçları: Sınav günü ilan edilecek.

Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

KİMLİK SORUNU OLANLARA ÖZEL DÜZENLEME

Sınav günü kimlik problemi yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Bu uygulama, mağduriyet yaşanmaması için her sınav döneminde devam ediyor.

1224 GÖREVLİ SAHADA OLACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Sınavlara katılacak 24 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 100 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1224 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Açıklamaya göre başvuru sayıları da dikkat çekti:

YDUS: 5.055 aday

e-YDS İngilizce: 5.339 aday

e-YDS İspanyolca/İtalyanca: 1.463 aday

ÖSYM'DEN UYARI: GEÇ KALAN GİREMEYECEK

ÖSYM, sınav saatlerine ilişkin uyarısını yineledi. Belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav yerlerinde erken bulunmaları büyük önem taşıyor.

