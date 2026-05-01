Sınav günü kimlik problemi yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Bu uygulama, mağduriyet yaşanmaması için her sınav döneminde devam ediyor.

Hafta sonu yapılacak sınavlarda 1224 görevli yer alacak.

1224 GÖREVLİ SAHADA OLACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Sınavlara katılacak 24 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 100 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1224 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Açıklamaya göre başvuru sayıları da dikkat çekti:

YDUS: 5.055 aday

e-YDS İngilizce: 5.339 aday

e-YDS İspanyolca/İtalyanca: 1.463 aday