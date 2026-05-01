2-3 Mayıs 2026 ÖSYM sınav takvimi: Bu hafta sonu hangi sınavlar var?
ÖSYM, hafta sonu üç kritik sınavı aynı anda uygulayacak. Ankara’da yapılacak YDUS ile birlikte dört büyük şehirde e-YDS oturumları düzenlenecek. Binlerce adayın katılacağı sınavlarda saat kuralları, ek süre hakkı ve sonuç tarihleri dikkat çekiyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu üç ayrı sınavı eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-YDUS) ile Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) binlerce adayın katılımıyla cumartesi ve pazar günü yapılacak.
YDUS SADECE ANKARA'DA DÜZENLENECEK
YDUS, 2 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav detayları:
- 11 bina ve 172 salon kullanılacak
- 60 çoktan seçmeli soru sorulacak
- Süre: 80 dakika
- Yazılı (açık uçlu) alanlarda süre: 60 dakika
- Ek süre hakkı olan adaylara: +30 dakika
Bu sınav, uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların mesleki bilgi düzeyini ölçmek ve tercihlerine göre yerleştirme yapmak amacıyla uygulanıyor.
E-YDS DÖRT İLDE DÜZENLENECEK
Elektronik Yabancı Dil Sınavları Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM e-sınav merkezlerinde yapılacak.
Oturum bilgileri:
- e-YDS İngilizce: 2 Mayıs Cumartesi
- e-YDS İspanyolca/İtalyanca: 3 Mayıs Pazar
- Başlama saati: 13.45
- Son giriş saati: 13.30
İngilizce sınavı 47 salonda, İspanyolca ve İtalyanca sınavları ise 19 salonda gerçekleştirilecek.