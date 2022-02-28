1 haftalık tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? MEB ikinci ara tatil hangi günler?

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİNDE 2 BİN 109 ANAOKULUNUN PLANLAMASI TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi doğrultusunda, 86 yeni anaokulu ve 6 bin 950 ana sınıfının açıldığını, ihalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısının 2 bin 109'a çıktığını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, okul öncesi eğitimde erişimi tüm illerde artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ve tüm çalışmaların takvimine göre ilerlediğini belirtti.