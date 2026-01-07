07 Ocak 2026, Çarşamba
CANLI | Suriye'den SDG'ye operasyon açıklaması: Sınırlı askeri operasyon başlatacağız

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 13:08 Güncelleme: 07.01.2026 15:46
Suriye ordusu SDG mevzilerini meşru hedef ilan etti

Halep’te sivilleri hedef alan saldırıların ardından Suriye ordusu, SDG’ye karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatma kararı aldı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzileri meşru hedef ilan edilirken, bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Suriye ordusu, Halep'te sivilleri hedef alan saldırıların ardından terör örgütü SDG'ye karşı sert adımlar attı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye'deki SDG mevzileri "meşru hedef" ilan edilirken, iki mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını açıkladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

CANLI ANLATIM
14:43 07 Ocak 2026

"SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATACAĞIZ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

 

 

 

 

13:42 07 Ocak 2026

SURİYE'DE SİVİLLER HEDEF ALINDI, KARAR ÇIKTI! ORDU AÇIKLADI: SDG MEVZİLERİ ARTIK MEŞRU HEDEF

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin SDG adı altında faaliyet gösterdiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki askeri mevzilerin, örgütün kentte tırmandırdığı saldırılar ve "katliamlar" nedeniyle meşru hedef olarak kabul edildiğini açıkladı. Açıklama, Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.

Karar, terör örgütü SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını ikinci gününde de sürdürmesinin ardından geldi.

SURİYE SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu

 

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor. (REUTERS)

SİVİL MAHALLELER HEDEF ALINDI

SANA'nın aktardığına göre SDG unsurları, çarşamba sabahı Halep'in kuzeyindeki el-Süryan Mahallesi'ni top ve havan atışlarıyla hedef aldı. Bir gün önce gerçekleştirilen saldırılarda ise en az beş kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

 

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te Suriye ordusuna saldır düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Halep'teki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)

Suriye ordusu, saldırıların Şeyh Maksud Mahallesi çevresinden gerçekleştirildiğini tespit ederek, atış kaynaklarına karşılık verdi.

ÇATIŞMA HATLARI: CASTELLO VE EL-ŞEYHAN

SANA, Suriye ordusu birliklerinin Halep vilayetinde Castello ve el-Şeyhan eksenlerinde terör örgütü SDG ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Çatışmaların ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

SAAT VERİLDİ: İKİ MAHALLE KAPALI ASKERİ BÖLGE

Suriye ordusuna bağlı Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin yerel saatle 15.00'ten (12.00 GMT) itibaren kapalı askeri bölge ilan edileceğini açıkladı.

 

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri, Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri barınma merkezine yerleştirmek üzere tahliye etti. (AA)

Açıklamada:

  • Sivillerin SDG mevzilerinden uzak durması istendi
  • İki mahallede hareketin tamamen yasaklanacağı duyuruldu
  • Uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirileceği vurgulandı
  • Bu karar fiilen sokağa çıkma yasağı anlamına geliyor.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI HATIRLATILDI

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurmuş, ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağı ve bölünmeye yönelik girişimlerin reddedildiğini açıklamıştı.

Ancak Suriye yönetimi, aradan geçen süreye rağmen terör örgütü SDG'nin anlaşma maddelerini uygulamaya yönelik herhangi bir somut adım atmadığını vurguluyor.

 

Halep, Suriye (AA)

ŞAM'DAN NET MESAJ

Suriye ordusunun son açıklamaları, Halep'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı askeri seçeneğin masada olduğunu ve terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonların genişleyebileceğini gösteriyor.

Şam yönetimi, ülkenin kuzeyinde güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılacağını net bir şekilde ortaya koydu

