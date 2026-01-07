CANLI | Suriye'den SDG'ye operasyon açıklaması: Sınırlı askeri operasyon başlatacağız

13:42 07 Ocak 2026

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin SDG adı altında faaliyet gösterdiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki askeri mevzilerin, örgütün kentte tırmandırdığı saldırılar ve "katliamlar" nedeniyle meşru hedef olarak kabul edildiğini açıkladı. Açıklama, Suriye devlet haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.

Karar, terör örgütü SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını ikinci gününde de sürdürmesinin ardından geldi.

SURİYE SINIRLI BİR ASKERİ OPERASYON BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu

SİVİL MAHALLELER HEDEF ALINDI

SANA'nın aktardığına göre SDG unsurları, çarşamba sabahı Halep'in kuzeyindeki el-Süryan Mahallesi'ni top ve havan atışlarıyla hedef aldı. Bir gün önce gerçekleştirilen saldırılarda ise en az beş kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Suriye ordusu, saldırıların Şeyh Maksud Mahallesi çevresinden gerçekleştirildiğini tespit ederek, atış kaynaklarına karşılık verdi.

ÇATIŞMA HATLARI: CASTELLO VE EL-ŞEYHAN

SANA, Suriye ordusu birliklerinin Halep vilayetinde Castello ve el-Şeyhan eksenlerinde terör örgütü SDG ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Çatışmaların ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

SAAT VERİLDİ: İKİ MAHALLE KAPALI ASKERİ BÖLGE

Suriye ordusuna bağlı Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin yerel saatle 15.00'ten (12.00 GMT) itibaren kapalı askeri bölge ilan edileceğini açıkladı.

Açıklamada:

Sivillerin SDG mevzilerinden uzak durması istendi

İki mahallede hareketin tamamen yasaklanacağı duyuruldu

Uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirileceği vurgulandı

Bu karar fiilen sokağa çıkma yasağı anlamına geliyor.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI HATIRLATILDI

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegre edilmesini öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurmuş, ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağı ve bölünmeye yönelik girişimlerin reddedildiğini açıklamıştı.

Ancak Suriye yönetimi, aradan geçen süreye rağmen terör örgütü SDG'nin anlaşma maddelerini uygulamaya yönelik herhangi bir somut adım atmadığını vurguluyor.

ŞAM'DAN NET MESAJ

Suriye ordusunun son açıklamaları, Halep'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı askeri seçeneğin masada olduğunu ve terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonların genişleyebileceğini gösteriyor.

Şam yönetimi, ülkenin kuzeyinde güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılacağını net bir şekilde ortaya koydu