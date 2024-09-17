İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! İran'ın Lübnan büyükelçisi ve yüzlerce kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bölgedeki yayın kuruluşları, bir kişinin ödeme yaptığı bir market kasiyerinin yanına yerleştirilmiş küçük bir el cihazının kendiliğinden patladığını gösteren kamera görüntülerini yayımladı.

Bir başka görüntüde ise bir patlamanın pazar alanındaki bir meyve tezgahında duran bir kişinin acıyla yere düşmesine yol açtığı görülüyor.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.



Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv'den aktardı. Kullanılan çağrı cihazları aynı anda birçok noktada patlatıldığını belirten İslim İstanbullu 'nun açıklamaları şöyle: "Elbette bir siber saldırıdan bahsetmek mümkün. Siber saldırıyı yapanın da İsrail olduğu öngörülüyor. İsrail'in bu siber saldırısı sonucu Hizbullah'ında iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. Şehrin birçok noktasında patlamanın yaşandığına dair güvenlik kamera görüntüleri de ekrana geliyordur. Şehrin birçok noktasında patlamanın yaşandığına dair görüntüleri görüyorsunuz. Alışveriş noktalarında ana caddelerde yer alan patlamada çok sayıda vatandaşında yaralandığını sizlere ifade edebiliriz. Bu konuya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığından da bir açıklama geldi. Açıklamada," Ellerinde çağrı cihazları olan vatandaşların derhal o cihazlardan kurtulmaları noktasında bir açıklama da Lübnan Sağlık Bakanlığından geldi. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisinin de açıklamasını hemen sizlere bir son dakika bilgisi olarak aktarmak istiyorum. İsrail'de yaklaşık 1 yıl süren savaşta İsrail'in maruz kaldığı en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi. Başkent Beyrut'un güneyinde de çok büyük bir tedirginliğin olduğunu söylemek mümkün. Elimize geçen bilgilere göre patlama 30 dakikadan fazla uzun sürdü."

CANLI ANLATIM

19:03 17 Eylül 2024 CİHAZIN FOTOĞRAFI A HABER'DE! Cihazın patlamadan önce ve sonraki hali A Haber ekranlarına yansıdı. Cihazın patlamanın etkisiyle parçalandığı anları A Haber muhabiri İslim İstanbullu canlı yayın ekranlarında gözler önüne serdi.



18:50 17 Eylül 2024 HİZBULLAH: ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK, 3 KİŞİ ÖLDÜ Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada, yaralıların Lübnan’ın çeşitli bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı. Açıklama şunlar kaydedildi: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”



18:49 17 Eylül 2024 LÜBNAN SAĞLIK BAKANI İLK BİLANÇOYU AÇIKLADI Ebyad, Lübnan'da akşam saatlerinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını söyledi. Bakan Ebyad, yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.



18:32 17 Eylül 2024 "YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI" Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.



AMBULANSLARA ÖNCÜLÜK VERİN

Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi. Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.





18:20 17 Eylül 2024 LÜBNAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.



